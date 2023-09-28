Как заготавливать кедровые орехи, если ты не рябчик и не белка

По действующему законодательству россияне могут собирать кедровые орехи в лесу для собственных нужд в любом месте и в неограниченных количествах. Однако под «собственными нуждами» зачастую скрываются коммерческие интересы, считает группа сенаторов и депутатов, которая внесла в Госдуму законопроект, регулирующий сбор лесных даров. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента 27 сентября.

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Бизнес на орехах

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Как отмечается в пояснительной записке к документу, в последнее время в России участились случаи незаконной сборки кедровых орехов в лесах. Схема простая: человек якобы собирает такую продукцию для собственных нужд, что разрешено по закону, а затем продает перекупщикам, которые по тому же закону должны арендовать лесной участок для коммерческих целей.

В результате, страдают обычные граждане, для которых сбор кедровых орехов является традиционным промыслом и источником к существованию, а также дикие звери, для которых шишки и орехи — это основной рацион питания, например, рябчики, глухари, медведи, лисы, белки, бурундуки и лесные мыши.

Бесконтрольный сбор орехов вредит и лесам, ведь зачастую в погоне за наживой заготовщики используют варварские методы — «собирают не созревшие шишки, ломают вершины деревьев, используют металлические когти, чтобы забраться повыше», следует из пояснения к законопроекту.

Убытки несет и государство, которое ежегодно недополучает деньги с аренды лесных участков, на которых под видом сбора для собственных нужд делается бизнес на орехах.

В выгоде одни лишь предприниматели, причем не только российские, но и заграничные. На это на пленарном заседании Совета Федерации 25 сентября обращала внимание сенатор, один из авторов законопроекта, Татьяна Гигель.

Она рассказала, что в 2021 году закупочная стоимость шишки кедрового ореха была около 100 рублей за килограмм, а кедрового ореха — около 400 рублей: «Этот продукт, как правило, идет на экспорт. А потом возвращается в Россию, но уже в три-четыре раза дороже. В итоге значительная часть добавленной стоимости формируется за пределами РФ».

Миллиард рублей убытков

Чтобы остановить бесконтрольный бизнес на орехах, парламентарии предлагают внести изменения в Лесной кодекс.

В частности, статью 35 этого документа предлагается дополнить частью 5 следующего содержания: «Места для заготовки кедрового ореха гражданами для собственных нужд, сроки и разрешенные объемы его заготовки ежегодно устанавливаются нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Кроме того, предлагается дополнить статью 82 частью 4.2, разрешив участвовать в аукционах на право аренды лесного участка для заготовки пищевых лесных ресурсов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, владеющим объектами инфраструктуры для их производства.

Это поможет сократить вывоз лесной продукции за рубеж и будет способствовать развитию переработки пищевых лесных ресурсов внутри страны, следует из пояснения. Пока же государство ежегодно теряет на этом до миллиарда рублей в год.

Напомним, ранее подготовить и другие меры для стимулирования переработки кедровых орехов в России главе Минэкономразвития Максиму Решетникову поручала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы привыкли, что у нас главные ценности — нефть и газ. Надо заниматься всем, чем богаты, — теми же орехами, — сказала она 25 сентября на пленарном заседании с участием министра. — Даю вам задание на год — наладить переработку кедровых орехов в стране».

Отменят ли сезонные работы

При этом, как отметила Татьяна Гигель, законопроект не предусматривает запрет сезонной работы по заготовке орехов местными жителями.

«Цикличность урожайности орехов — 3-4 года, — рассказала сенатор «Парламентской газете». — Юрлицо не может четыре года подряд содержать людей на сборе орехов. Поэтому очевидно, что основной рабочей силой на таких заготовках останется местное население».

Многие местные выходят на такую подработку в выходные или берут отпуск на время сборки урожая, рассказала Гигель: «Мы понимаем их обеспокоенность — останется ли у них возможность такого заработка».

«Этот вопрос требует урегулирования. И раньше такие нормы были: человеку выписывался лесобилет, после чего он направлялся в конкретный квартал, на конкретную делянку. В итоге лесничий знал, что у него там-то и там-то работают столько-то и столько-то людей. Сегодня эта цепочка по контролю за сбором орехов утрачена. Мы хотим ее восстановить».

20 процентов леса в аренде

По данным Рослесинфорга — ведущей лесоучетной организации страны, — в 2021 году в аренде находилось 20 процентов всей площади российского леса, или более 223 миллионов гектаров.

Лидеры по предоставлению лесов в аренду — Красноярский край, где сдается 27,6 миллиона га, или 17 процентов от площади лесов региона, Иркутская область — 21,9 миллиона га, или 32 процента, Архангельская область — 19,3 миллиона га, или 68 процентов и Хабаровский край — 11,8 миллиона га, или 16 процентов.

Взять лесной участок в аренду могут как частные граждане, так и организации. Использовать его можно, например, для заготовки древесины, ведения сельского хозяйства, выращивания декоративных или лекарственных растений и даже осуществления религиозной деятельности. Всего в статье 25 Лесного кодекса перечислены 16 возможных видов деятельности.

Как получить участок

В зависимости от того, для каких целей берется лесной участок, его могут предоставить на конкурсной основе посредством электронных торгов или без аукциона.

Упрощенный порядок предусмотрен для тех, кто планирует разрабатывать месторождения полезных ископаемых, реализовывать приоритетные инвестпроекты, обслуживать водные и линейные объекты или заниматься охотничьим хозяйством.

Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в госорган в сфере лесного хозяйства субъекта или оформить заявку через «Госуслуги». Срок вынесения решения — до 30 календарных дней.

Аукционы по аренде земельных участков проходят на электронных торговых площадках. Для этого нужно пройти регистрацию, предоставить документы, подтверждающие личность или компанию, и внести взнос для участия в торгах. Также можно самостоятельно инициировать аукцион на приглянувшийся участок.

Получить лесной участок в аренду можно за деньги и бесплатно. Последним правом, например, могут воспользоваться представители коренных народов Севера. Для сохранения традиционного образа жизни, в том числе разведения оленей, они могут оформлять аренду сразу на 10 лет.

Бесплатно можно получить землю и в других регионах, например, для выгула сельскохозяйственных животных, заготовки сена, занятий пчеловодством. Такие договоры обновляются раз в пять лет. На арендованных участках можно поставить ульи, но не жилые дома и другие капитальные строения.