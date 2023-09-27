В РУСАДА назвали предупреждение разумным наказанием для Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова назвала разумное наказание для фигуристки Камилы Валиевой.

В Спортивном арбитражном суде в Лозанне продолжаются слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой, которая подозревается в употреблении триметазидина. Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова отметила, что вина спортсменки в этой ситуации была минимальной.

"РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие ее вины. Как и на стадии представления дела в дисциплинарном комитете, РУСАДА считает, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения", - цитирует Логинову "Спорт-Экспресс".

О положительной допинг-пробе Валиевой стало известно после окончания командного турнира на Олимпиаде в Пекине в феврале 2022-го года, где россияне завоевали золото.