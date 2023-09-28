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Рецепт за 5 минут: изумительная лапша  на курином бульоне

Не все любят супы, но те, кто действительно любят, не мыслят обед без первого блюда. Однако не у всех и не всегда есть время на то, чтобы готовить.

Рецепт за 5 минут: изумительная лапша на курином бульоне
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"Рамблер" предлагает простой и быстрый рецепт для тех, кто вечно спешит, но при этом хочет придерживаться принципов правильного питания.

Ингредиенты

  • Готовый куриный бульон
  • Вермишель "Паутинка"
  • 2 яйца
  • Зелень: петрушка, укроп, зеленый лук
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление

  1. Если куриный бульон вы приготовили заранее и хранили, например, замороженным, то на приготовления этого супа у вас уйдет не больше пяти минут. Если таких запасов нет, то все же придется потратить время на приготовление бульона. Делается это просто и быстро. Наливаем необходимое количество воды в кастрюлю, кладем небольшой кусочек курицы, это может быть голень, филе бедра или даже половина грудки - смотря, что у вас есть прямо сейчас. Доводим до кипения, уменьшаем огонь и даем покипеть 30-40 минут. Если бульон был готов заранее, то его нужно довести до кипения.
  2. Пока бульон закипает, разбейте два яйца в стакан, слегка взбейте вилкой, чтобы белок и желток смешались.
  3. Вымойте и мелко порубите зелень.
  4. В кипящую воду бросаем немного вермишели - две небольших горсти на среднюю кастрюлю. Перемешиваем, чтобы не слиплось.
  5. После этого сразу же по вилке выливаем яйца, чтобы получились тонкие хлопья.
  6. Добавляем зелень.
  7. Кладем соль и перец по вкусу.
  8. Снимаем с огня. Даем немного настояться.
  9. Подавать к столу можно с гренками из ржаного или белого хлеба.
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