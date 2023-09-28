Рецепт за 5 минут: изумительная лапша на курином бульоне
Не все любят супы, но те, кто действительно любят, не мыслят обед без первого блюда. Однако не у всех и не всегда есть время на то, чтобы готовить.
"Рамблер" предлагает простой и быстрый рецепт для тех, кто вечно спешит, но при этом хочет придерживаться принципов правильного питания.
Ингредиенты
- Готовый куриный бульон
- Вермишель "Паутинка"
- 2 яйца
- Зелень: петрушка, укроп, зеленый лук
- Соль, перец по вкусу
Приготовление
- Если куриный бульон вы приготовили заранее и хранили, например, замороженным, то на приготовления этого супа у вас уйдет не больше пяти минут. Если таких запасов нет, то все же придется потратить время на приготовление бульона. Делается это просто и быстро. Наливаем необходимое количество воды в кастрюлю, кладем небольшой кусочек курицы, это может быть голень, филе бедра или даже половина грудки - смотря, что у вас есть прямо сейчас. Доводим до кипения, уменьшаем огонь и даем покипеть 30-40 минут. Если бульон был готов заранее, то его нужно довести до кипения.
- Пока бульон закипает, разбейте два яйца в стакан, слегка взбейте вилкой, чтобы белок и желток смешались.
- Вымойте и мелко порубите зелень.
- В кипящую воду бросаем немного вермишели - две небольших горсти на среднюю кастрюлю. Перемешиваем, чтобы не слиплось.
- После этого сразу же по вилке выливаем яйца, чтобы получились тонкие хлопья.
- Добавляем зелень.
- Кладем соль и перец по вкусу.
- Снимаем с огня. Даем немного настояться.
- Подавать к столу можно с гренками из ржаного или белого хлеба.
Рамблер: главные новости