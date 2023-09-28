Опрос: 56% россиян следят за своим питанием
33% респондентов стараются употреблять здоровую пищу.
Согласно исследованию ВЦИОМа, почти каждый четвёртый соблюдает диету, из них 14% выбирают её самостоятельно, а 9% следуют рекомендациям врачей.
19% признались, что не избирательны в питании и едят всё что хотят, 23% заявили, что не думают о качестве пищи и покупают то, что могут себе позволить.
Кроме того, выяснилось, что 46% опрошенных никогда не сталкивались с перееданием, почти столько же (45%) испытывали его во время праздников или в отпуске.