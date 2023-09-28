Опрос: 56% россиян следят за своим питанием

33% респондентов стараются употреблять здоровую пищу.

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Согласно исследованию ВЦИОМа, почти каждый четвёртый соблюдает диету, из них 14% выбирают её самостоятельно, а 9% следуют рекомендациям врачей.

19% признались, что не избирательны в питании и едят всё что хотят, 23% заявили, что не думают о качестве пищи и покупают то, что могут себе позволить.