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Опрос: 56% россиян следят за своим питанием

33% респондентов стараются употреблять здоровую пищу.

Опрос: 56% россиян следят за своим питанием
© Unsplash.com

Согласно исследованию ВЦИОМа, почти каждый четвёртый соблюдает диету, из них 14% выбирают её самостоятельно, а 9% следуют рекомендациям врачей.

19% признались, что не избирательны в питании и едят всё что хотят, 23% заявили, что не думают о качестве пищи и покупают то, что могут себе позволить.

Кроме того, выяснилось, что 46% опрошенных никогда не сталкивались с перееданием, почти столько же (45%) испытывали его во время праздников или в отпуске.