Врач назвал поддерживающие молодость кожи продукты

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с Москвой 24 рассказал, какие продукты помогут сохранить красоту и молодость кожи.

По словам специалиста, в рацион следует включить продукты, в которых содержатся омега-3 жирные кислоты и витамина E. К ним относятся растительные масла, авокадо, рыба, орехи. Евгений Арзамасцев отметил, что они оказывают положительное воздействие на состояние кожи и помогают сохранить клеточную структуру.

"Омега-3 жирные кислоты служат основным элементом в построении клеточных мембран. Чем они крепче, тем больше будет устойчива кожа к различным поражениям при солнечной инсоляции и при проживании в городе", - объяснил Евгений Арзамасцев.

Также врач напомнил о важности витаминов C и D, первый отвечает за синтез коллагена, а второй защищает кожу. Они содержатся в киви, шиповнике, апельсинах, лососе, сардинах, яйцах и молочных продуктах.