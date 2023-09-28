Диетолог назвала самые полезные виды сыров

«Эти сыры богаты необходимыми витаминами, микроэлементами и незаменимыми аминокислотами. Сыр, конечно же, должен быть в рационе каждого человека. У сыров достаточно много полезных свойств, которые улучшают действие сердечно-сосудистой системы», – пояснила эксперт.