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Что такое заменители молочного жира: видео

В последние десятилетия в пищевой промышленности активно используются различные добавки и заменители натуральных ингредиентов. Одними из наиболее распространенных являются заменители молочного жира.

Заменители молочного жира являются пищевыми добавками и используются для замены натурального молочного жира при производстве различных продуктов питания.

Считается, что заменители молочного жира вредны для организма, однако на самом деле не все так однозначно. Продукты, в которых молочный жир заменен растительным маслом, не содержат холестерина. Кроме того, они содержат больше полезных ненасыщенных жирных кислот, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.

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Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.

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