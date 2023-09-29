Считается, что заменители молочного жира вредны для организма, однако на самом деле не все так однозначно. Продукты, в которых молочный жир заменен растительным маслом, не содержат холестерина. Кроме того, они содержат больше полезных ненасыщенных жирных кислот, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.