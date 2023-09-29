Что такое заменители молочного жира: видео
В последние десятилетия в пищевой промышленности активно используются различные добавки и заменители натуральных ингредиентов. Одними из наиболее распространенных являются заменители молочного жира.
Заменители молочного жира являются пищевыми добавками и используются для замены натурального молочного жира при производстве различных продуктов питания.
Считается, что заменители молочного жира вредны для организма, однако на самом деле не все так однозначно. Продукты, в которых молочный жир заменен растительным маслом, не содержат холестерина. Кроме того, они содержат больше полезных ненасыщенных жирных кислот, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.
Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.
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