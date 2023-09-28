Врач назвала пять самых калорийных овощей

Горох, картофель, тыква, кукуруза и батат являются калорийными овощами, в результате употребления которых можно набрать вес. Об этом порталу NEWS.ru заявила врач-диетолог Наталья Круглова.

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По словам специалиста, некоторые продукты в меньшем объеме содержат больше калорий, поэтому с их помощью легче набирается вес. К таковым относятся вышеперечисленные овощи.

Во время диеты их можно заменить на некрахмалистые, отмечает диетолог. В качестве примера она назвала брокколи, цукини, огурцы и помидоры.

Также стоит обратить внимание на листовую зелень: в ней содержится около 10-20 килокалорий на 100 грамм продукта, поэтому ее употребление практически сказывается на фигуре.