Диетолог поделилась рецептом самого полезного завтрака

Чтобы завтрак принес пользу организму, он должен быть сбалансированным, то есть содержать в правильных соотношениях белки, жиры, углеводы и клетчатку, рассказала в беседе с «Радио 1» врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова. По ее словам, в этом случае утренний прием пищи обеспечит организм энергией на весь день.

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Как рассказала специалист, в завтраке должны присутствовать «длинные» углеводы, содержащиеся в цельных крупах — таких как гречка, рис, пшено или кукурузная полента. Они снабжают человека энергией, витаминами группы В и другими полезными элементами. Белок дает организму необходимые аминокислоты и отвечает за чувство сытости. Правильные жиры содержатся в нерафинированных растительных маслах или в небольшом количестве сливочного масла или авокадо. Они создают в организме правильный энергетический баланс.