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Врач назвала три фрукта, заряжающих человека энергией

Россиянам назвали три фрукта, которые способны зарядить организм энергией. Рекомендациями поделилась врач-диетолог Юлия Леметина.

3 фрукта, которые зарядят энергией
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«Хурма – это полезный перекус между приемами пищи. Она содержит много витаминов А, В и С, которые полезны для глаз и нервов и даже укрепляют иммунную систему. Экзотический фрукт также содержит важные минералы, такие как калий и фосфор», – отметила эксперт.

По ее словам, также энергии могут добавить банан, в котором большое количество сахара, и манго, пишет «МедикФорум».