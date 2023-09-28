3 фрукта, которые зарядят энергией

«Хурма – это полезный перекус между приемами пищи. Она содержит много витаминов А, В и С, которые полезны для глаз и нервов и даже укрепляют иммунную систему. Экзотический фрукт также содержит важные минералы, такие как калий и фосфор», – отметила эксперт.