Врач Федер назвала крупу, которую нужно есть каждый день для похудения

Крупа — очень популярный продукт, но многие зерновые имеют плохую репутацию, когда дело доходит до похудения. Однако существуют полезные злаки, которые помогают сбросить вес. Диетолог Джесси Федер назвала лучший вариант для тех, кто хочет уменьшить талию.

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По ее словам, к таким крупам относится овес. Его преимущества связаны с высоким содержанием клетчатки. Ежедневное употребление продуктов с высоким содержанием этого макроэлемента важно не только для пищеварения, но и для похудения.

— В овсе очень много как растворимой, так и нерастворимой клетчатки. И то, и другое дарит чувство сытости, которое препятствует перееданию и слишком быстрому появлению чувства голода. Это отлично помогает снизить потребление калорий и похудеть, — объяснила диетолог Федер.

Также клетчатка помогает пище продвигаться по пищеварительному тракту и способствует правильному усвоению питательных веществ. А клетчатка, которая содержится в корнеплодах, снижает уровень холестерина. Эксперт посоветовала ввести овес в рацион в виде каши, добавлять в смузи, йогурты и гранолу, пишет американское издание She Finds.