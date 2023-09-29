Врач-диетолог Мухина: жиры омега-3 в зеленой гречке замедляют старение

Зеленая гречка поможет пожилым людям укрепить сосуды, снизить сахар в крови и замедлить процессы старения. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Зеленая гречка, в отличие от обычной, не подвергается тепловой обработке перед продажей, поэтому сохраняет больше полезных веществ. Она содержит белок, железо, кальций, калий, фосфор, витамины E, PP и группы B, а также фолиевую кислоту. "Есть в зеленой гречке и другие полезные вещества. Рутин и кверцетин отвечают за укрепление сосудов и противоопухолевое действие", – говорит Мухина. "Усвояемость белка из зеленой гречки очень высокая. В ней также есть полезные медленные углеводы, которые дают энергию пожилым и при этом не резко повышают сахар в крови. Людям преклонного возраста белки нужны для регенерации, синтеза гормонов, антител", – пояснила врач. Она посоветовала не подвергать зеленую гречку тепловой обработке, а просто замачивать в кефире или воде. Таким образом удастся сохранить все полезные вещества в крупе. Кроме того, из нее можно сделать смузи. Ранее пожилых россиян предупредил о рисках, которые несет для здоровья белый рис. У этой крупы достаточно высокий гликемический индекс. Из-за ее бесконтрольного потребления в крови может повышаться глюкоза, что при инсулинорезистентности ведет к более быстрому развитию диабета. Кроме того, белый рис способен вызывать запор за счет отсутствия клетчатки.