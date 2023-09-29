Фунчоза с курицей, шоколадный кекс и другие блюда

Фунчоза с курицей и шоколадный кекс: 5 лучших рецептов недели
Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на этой неделе.
Вкуснейшая азиатская лапша с курицей, шоколадный кекс и другие интересные блюда – в материале "Рамблера".
Пирог из слив
Сливовый пирог представляет собой сочный и ароматный осенний десерт, который можно приготовить в кратчайшие сроки. Этот вариант в том числе отлично подойдет тем, кто собрал урожай, но не знает, куда его девать.
Для приготовления лакомства потребуются следующие ингредиенты:
- 2-3 чашки свежих слив (без косточек и разрезанных пополам);
- 1 стакан сахара;
- 1 стакан муки;
- 1 стакан молока;
- 1 яйцо;
- 2 ч. ложки разрыхлителя теста;
- Ванильный сахар, корица;
- масло для смазывания формы.
Рецепт пирога можно найти здесь.
Стеклянная лапша с курицей
Фунчоза с курицей и овощами – блюдо, которое разнообразит привычные обед или ужин. К тому же, оно нехитрое в приготовлении, что можно считать большим плюсом.
Ингредиенты:
- 2 куриные грудки;
- 2-3 болгарских перца;
- 1 морковь;
- 1 лук;
- 3-4 зубчика чеснока;
- семена кунжута;
- лапша фунчоза.
Подробный рецепт приготовления фунчозы читайте в нашем материале.
Куриный суп с лапшой
Если вы любите не просто лапшу, а ее сочетание с бульоном, то советуем обратить внимание на рецепт лапши на курином бульоне.
Чтобы его приготовить, нужно приобрести следующие продукты:
- вермишель "Паутинка";
- 2 яйца;
- петрушка, укроп, зеленый лук;
- соль и перец по вкусу.
Как приготовить вкусный и сытный обед, можно узнать тут.
Капустный салат с кукурузой
В бешеном темпе современного мира далеко не у каждого есть лишние несколько часов для приготовления пищи. Если вы поиске таких блюд, то стоит присмотреться к низкокалорийному и бюджетному салату из капусты.
Для полезного перекуса вам понадобятся:
- капуста – 350 г;
- огурцы – 2 шт;
- консервированная кукуруза – 100 г;
- сметана – 60 г;
- соль – по вкусу;
- специи – по вкусу.
Подробный рецепт приготовления салата – в материале "Рамблера".
Шоколадный кекс
После первых и вторых блюд иногда хочется завершить трапезу вкусным десертом. И еще лучше, если для этого не нужно долго стоять возле плиты и томно ожидать результат своих стараний. На помощь придет шоколадный кекс, приготовление которого потребует минимум времени и усилий.
Ингредиенты:
- молоко – 2 ст. л;
- яйцо – 1 шт;
- сахар – 2 ст. л;
- мука – 3 ст. л;
- растительное масло – 2 ст. л;
- разрыхлитель – 0,5 ч. л;
- какао – 1 ч. л;
- ванилин – по вкусу.
Рецепт лакомства в этом материале.