Фунчоза с курицей, шоколадный кекс и другие блюда

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на этой неделе.

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Вкуснейшая азиатская лапша с курицей, шоколадный кекс и другие интересные блюда – в материале "Рамблера".

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Пирог из слив

Сливовый пирог представляет собой сочный и ароматный осенний десерт, который можно приготовить в кратчайшие сроки. Этот вариант в том числе отлично подойдет тем, кто собрал урожай, но не знает, куда его девать.

Для приготовления лакомства потребуются следующие ингредиенты:

2-3 чашки свежих слив (без косточек и разрезанных пополам);

1 стакан сахара;

1 стакан муки;

1 стакан молока;

1 яйцо;

2 ч. ложки разрыхлителя теста;

Ванильный сахар, корица;

масло для смазывания формы.

Рецепт пирога можно найти здесь.

Стеклянная лапша с курицей

Фунчоза с курицей и овощами – блюдо, которое разнообразит привычные обед или ужин. К тому же, оно нехитрое в приготовлении, что можно считать большим плюсом.

Ингредиенты:

2 куриные грудки;

2-3 болгарских перца;

1 морковь;

1 лук;

3-4 зубчика чеснока;

семена кунжута;

лапша фунчоза.

Подробный рецепт приготовления фунчозы читайте в нашем материале.

Куриный суп с лапшой

Если вы любите не просто лапшу, а ее сочетание с бульоном, то советуем обратить внимание на рецепт лапши на курином бульоне.

Чтобы его приготовить, нужно приобрести следующие продукты:

вермишель "Паутинка";

2 яйца;

петрушка, укроп, зеленый лук;

соль и перец по вкусу.

Как приготовить вкусный и сытный обед, можно узнать тут.

Капустный салат с кукурузой

В бешеном темпе современного мира далеко не у каждого есть лишние несколько часов для приготовления пищи. Если вы поиске таких блюд, то стоит присмотреться к низкокалорийному и бюджетному салату из капусты.

Для полезного перекуса вам понадобятся:

капуста – 350 г;

огурцы – 2 шт;

консервированная кукуруза – 100 г;

сметана – 60 г;

соль – по вкусу;

специи – по вкусу.

Подробный рецепт приготовления салата – в материале "Рамблера".

Шоколадный кекс

После первых и вторых блюд иногда хочется завершить трапезу вкусным десертом. И еще лучше, если для этого не нужно долго стоять возле плиты и томно ожидать результат своих стараний. На помощь придет шоколадный кекс, приготовление которого потребует минимум времени и усилий.

Ингредиенты:

молоко – 2 ст. л;

яйцо – 1 шт;

сахар – 2 ст. л;

мука – 3 ст. л;

растительное масло – 2 ст. л;

разрыхлитель – 0,5 ч. л;

какао – 1 ч. л;

ванилин – по вкусу.