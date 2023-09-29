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Фунчоза с курицей и шоколадный кекс: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на этой неделе.

Фунчоза с курицей, шоколадный кекс и другие блюда
© Unsplash

Вкуснейшая азиатская лапша с курицей, шоколадный кекс и другие интересные блюда – в материале "Рамблера".

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Пирог из слив

Сливовый пирог представляет собой сочный и ароматный осенний десерт, который можно приготовить в кратчайшие сроки. Этот вариант в том числе отлично подойдет тем, кто собрал урожай, но не знает, куда его девать.

Для приготовления лакомства потребуются следующие ингредиенты:

  • 2-3 чашки свежих слив (без косточек и разрезанных пополам);
  • 1 стакан сахара;
  • 1 стакан муки;
  • 1 стакан молока;
  • 1 яйцо;
  • 2 ч. ложки разрыхлителя теста;
  • Ванильный сахар, корица;
  • масло для смазывания формы.

Рецепт пирога можно найти здесь.

Стеклянная лапша с курицей

Фунчоза с курицей и овощами – блюдо, которое разнообразит привычные обед или ужин. К тому же, оно нехитрое в приготовлении, что можно считать большим плюсом.

Ингредиенты:

  • 2 куриные грудки;
  • 2-3 болгарских перца;
  • 1 морковь;
  • 1 лук;
  • 3-4 зубчика чеснока;
  • семена кунжута;
  • лапша фунчоза.

Подробный рецепт приготовления фунчозы читайте в нашем материале.

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Куриный суп с лапшой

Если вы любите не просто лапшу, а ее сочетание с бульоном, то советуем обратить внимание на рецепт лапши на курином бульоне.

Чтобы его приготовить, нужно приобрести следующие продукты:

  • вермишель "Паутинка";
  • 2 яйца;
  • петрушка, укроп, зеленый лук;
  • соль и перец по вкусу.

Как приготовить вкусный и сытный обед, можно узнать тут.

Капустный салат с кукурузой

В бешеном темпе современного мира далеко не у каждого есть лишние несколько часов для приготовления пищи. Если вы поиске таких блюд, то стоит присмотреться к низкокалорийному и бюджетному салату из капусты.

Для полезного перекуса вам понадобятся:

  • капуста – 350 г;
  • огурцы – 2 шт;
  • консервированная кукуруза – 100 г;
  • сметана – 60 г;
  • соль – по вкусу;
  • специи – по вкусу.

Подробный рецепт приготовления салата – в материале "Рамблера".

Шоколадный кекс

После первых и вторых блюд иногда хочется завершить трапезу вкусным десертом. И еще лучше, если для этого не нужно долго стоять возле плиты и томно ожидать результат своих стараний. На помощь придет шоколадный кекс, приготовление которого потребует минимум времени и усилий.

Ингредиенты:

  • молоко – 2 ст. л;
  • яйцо – 1 шт;
  • сахар – 2 ст. л;
  • мука – 3 ст. л;
  • растительное масло – 2 ст. л;
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л;
  • какао – 1 ч. л;
  • ванилин – по вкусу.

Рецепт лакомства в этом материале.

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