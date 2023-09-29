Диетолог объяснила, почему сладкая газировка вреднее фастфуда

Сладкие газированные напитки не менее вредны для организма, чем фастфуд и сладости, при этом являются более коварными. Об этом газете «Известия» рассказала диетолог Людмила Микитюк. Она пояснила, что уличной едой можно быстро насытиться, в то время как газировка вместе с ударным количеством калорий лишь разжигает аппетит.