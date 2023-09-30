Три ошибки в питании, которые вы допускаете каждый день

Многочисленные опросы в разных странах показывают, что более 80% людей хотят питаться здоровее. При этом опрошенные признаются, что не знают, с чего начать. Даже если нам кажется, что мы выбираем более менее здоровые продукты, не факт, что соотношение белков, жиров и углеводов в нашем рационе корректное. А значит, организм не получает необходимые элементы для жизни. Редактор "Рамблера" занялась питанием со специалистом и выяснила, какие ошибки мы совершаем чаще всего.

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Несколько месяцев назад я стала заниматься с нутрициологом и разбирать свое питание. Хотелось выяснить, есть ли у меня зависимость от сладкого, почему иногда мне хочется есть больше обычного, как есть до и после тренировки, ну и в целом повлиять на состояние фигуры. Вот три ошибки, которые совершала я в своем питании. Однако, по мнению, нутрициолога их совершают все ее клиенты.

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Отсутствие полноценных приемов пищи

Когда я стала выстраивать свое питание по принципам настоящего ЗОЖа, то выяснила, что каждый мой прием пищи должен подразумевать наличие белков, жиров и углеводов. Мне хотелось подсушиться, поэтому жиры мы сократили. Однако завтрак, состоящий из круассана с кофе, просто прекратил свое существование в моей реальности. На его место пришли белковые омлеты, салаты и даже сосиски из индейки. На обез обязательно мясо и крупы, и снова салаты. Оказалось, что взрослому человеку необходимо есть довольно много нормальной еды, чтобы соблюсти все нормы.

Вредная еда и прочие радости

Во вредных продуктах, соусах и прочем содержится очень много калорий — об этом знают все. Но не все знают, что в полезных или "чистых" продуктах их не так уж и много. Когда я стала заменять бургер на стейк, то поняла, что постоянно испытываю чувство насыщения, при этом вес и сантиметры куда-то уходят. Сил прибавилось, тренировки стали проходить лучше и интенсивнее. Бывает, наешься чего-то жирного, и не только желудок чувствует тяжесть, так еще и голодным становишься довольно быстро. Вот такой питательный оксюморон! Хотя первые недели занятий с нутрициологом, я постоянно писала ей сообщения в стиле: "Сколько же я много ем! Я съела тонну еды!"

Лучше не доем

Мне всегда казалось, что лучше пропустить прием пищи, чтобы организму было полегче, а лишние килограммы не накапливались. Но оказываете содержать себя в голоде совсем неправильно, например, голодным спать идти вовсе не нужно. Во-первых, потом вы неизменно переедаете. А, во-вторых, организм убежден, что снова не получит еды. Когда вы все-таки до нее доберетесь, организм станет накапливать жир. Поэтому питаться я стала по часам, а в качестве перекусов использовать ягоды, фрукты, овощи и орешки. Все это сопровождается достаточной нормой воды, хорошим ощущением в теле и голове.