Названы самые вредные фрукты, которые мешают похудеть

Некоторые фрукты не подходят для похудения, говорит врач-диетолог Майкл Мосли. По его словам, они могут замедлить прогресс при попытке избавиться от лишнего веса.

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Диетолог рекомендует худеющим людям перейти на средиземноморскую диету, богатую овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, бобовыми и рыбой. Тем не менее не все фрукты подходят для похудения — лучше отказаться от трёх сладких тропических фруктов: манго, ананаса и дыни. В них очень много сахара, пояснил эксперт.

Следует отдавать предпочтение ягодам, яблокам и грушам. Это хорошие альтернативы, которые способствуют насыщению организма и помогают контролировать аппетит.