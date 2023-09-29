Какие продукты можно есть просроченными
Некоторые продукты с истекшим сроком годности можно употреблять в пищу, не опасаясь за свое здоровье. Об этом рассказала нутрициолог Валентина Саламан.
«Просроченные хлебобулочные изделия без наполнителя всего лишь черствеют, то есть они не опасны для здоровья. Но если хлеб покрылся плесенью, употреблять его в пищу уже нельзя», – пояснила эксперт.
По ее словам, также не стоит выбрасывать просроченный шоколад, который покрылся белым налетом. Нутрициолог отмечает, что он не представляет опасности для организма.
Валентина Саламан указала, что есть продукты, у которых срок годности фактически не ограничен. Это соль, сахар, уксус, сода и прочее. При этом специалист добавила, что если съесть испорченные фрукты и овощи, то можно получить отравление, пишет издание «Утро».