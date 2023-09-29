Какие продукты можно есть просроченными

Некоторые продукты с истекшим сроком годности можно употреблять в пищу, не опасаясь за свое здоровье. Об этом рассказала нутрициолог Валентина Саламан.

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«Просроченные хлебобулочные изделия без наполнителя всего лишь черствеют, то есть они не опасны для здоровья. Но если хлеб покрылся плесенью, употреблять его в пищу уже нельзя», – пояснила эксперт.

По ее словам, также не стоит выбрасывать просроченный шоколад, который покрылся белым налетом. Нутрициолог отмечает, что он не представляет опасности для организма.