$97.00+0.50102.10+0.12

Какие продукты можно есть просроченными

Некоторые продукты с истекшим сроком годности можно употреблять в пищу, не опасаясь за свое здоровье. Об этом рассказала нутрициолог Валентина Саламан.

Какие продукты можно есть просроченными
© Unsplash

«Просроченные хлебобулочные изделия без наполнителя всего лишь черствеют, то есть они не опасны для здоровья. Но если хлеб покрылся плесенью, употреблять его в пищу уже нельзя», – пояснила эксперт.

По ее словам, также не стоит выбрасывать просроченный шоколад, который покрылся белым налетом. Нутрициолог отмечает, что он не представляет опасности для организма.

Валентина Саламан указала, что есть продукты, у которых срок годности фактически не ограничен. Это соль, сахар, уксус, сода и прочее. При этом специалист добавила, что если съесть испорченные фрукты и овощи, то можно получить отравление, пишет издание «Утро».