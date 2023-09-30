Врач рассказала, какое молоко полезнее
Молоко и молочные продукты считаются хорошим источником кальция в рационе, да и в целом они обладают множеством полезных и питательных свойств. Однако не вся молочка одинаково полезна.
Кстати, то самое молоко из-под коровы или самой лучшей козочки от любимой соседки по деревне — один из ярчайших примеров, когда натуральное может оказаться угрозой для здоровья и жизни ребёнка.
Как же избежать неприятной участи при выборе молока?
Выбирать пастеризованное, заявила нутрициолог DocDeti Елена Давыдова.
Пастеризация — процесс нагревания молока до достаточно высокой температуры в течение достаточно длительного времени, чтобы убить вредные микробы. То есть пастеризованное молоко — это такое, которое прошло процесс «обеззараживания».
Пастеризация уже более 120 лет помогает сохранять питательные свойства молока, одновременно с этим делая его безопасным.
- сальмонелла,
- кишечная палочка,
- листерия,
- кампилобактер.
Эти бактерии могут серьёзно навредить здоровью любого человека, но наибольшую опасность представляют для:
- детей до 5 лет,
- пожилых людей после 65 лет,
- беременных женщин.
Мифы о пастеризации
Но некоторые люди до сих пор верят, что сырое молоко полезнее. Это не так. Есть доказанные факты о молоке и пастеризации, которые опровергают популярные мифы:
- Пастеризация не вызывает непереносимость лактозы и аллергические реакции (и сырое, и пастеризованное молоко одинаково могут вызывать аллергию).
- Сырое молоко не убивает само по себе опасные патогены.
- Пастеризация не снижает пищевую ценность молока (оно остается классным источником белка и кальция).
- Пастеризация убивает вредные бактерии.
- Пастеризация действительно спасает жизни.
Кстати, многие не доверяют производителям и пытаются пропастеризовать молоко самостоятельно дома. Однако домашняя пастеризация далеко не безопасна.
Чтобы быть уверенным в качестве, покупайте молоко:
- в магазинах,
- в целостной упаковке,
- с читаемыми сроками годности,
- с соблюдением температурного режима при хранении.
Стоит ли отказываться от молочных продуктов ради здоровья
Молоко и кисломолочные продукты — важный элемент рациона человека буквально с первых дней жизни. Однако многие отказываются от молока вынужденно, обнаружив у себя лактазную недостаточность, другие делают этот шаг добровольно в погоне за красотой и здоровьем.
Правы ли последние и почему не стоит торопиться отказываться от молока без противопоказаний, «Секрету» объяснила Елена Островская, эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age-медицине Европейского медицинского центра.
По словам специалистки, несмотря на пользу молока, действительно полезным оно бывает далеко не для всех. В случае некоторых сбоев в организме последний утрачивает возможность полноценно усваивать молочные продукты, а в некоторых случаях даже выдаёт аллергию или непереносимость.