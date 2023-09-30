Врач рассказала, какое молоко полезнее

Молоко и молочные продукты считаются хорошим источником кальция в рационе, да и в целом они обладают множеством полезных и питательных свойств. Однако не вся молочка одинаково полезна.

© Секрет Фирмы

Кстати, то самое молоко из-под коровы или самой лучшей козочки от любимой соседки по деревне — один из ярчайших примеров, когда натуральное может оказаться угрозой для здоровья и жизни ребёнка.

Видео дня

Как же избежать неприятной участи при выборе молока?

Выбирать пастеризованное, заявила нутрициолог DocDeti Елена Давыдова.

Пастеризация — процесс нагревания молока до достаточно высокой температуры в течение достаточно длительного времени, чтобы убить вредные микробы. То есть пастеризованное молоко — это такое, которое прошло процесс «обеззараживания».

Пастеризация уже более 120 лет помогает сохранять питательные свойства молока, одновременно с этим делая его безопасным.

сальмонелла,

кишечная палочка,

листерия,

кампилобактер. Многие молочные продукты, если их не пастеризовать, могут содержать опасные бактерии, такие как:

Эти бактерии могут серьёзно навредить здоровью любого человека, но наибольшую опасность представляют для:

детей до 5 лет,

пожилых людей после 65 лет,

беременных женщин.

Мифы о пастеризации

Но некоторые люди до сих пор верят, что сырое молоко полезнее. Это не так. Есть доказанные факты о молоке и пастеризации, которые опровергают популярные мифы:

Пастеризация не вызывает непереносимость лактозы и аллергические реакции (и сырое, и пастеризованное молоко одинаково могут вызывать аллергию).

Сырое молоко не убивает само по себе опасные патогены.

Пастеризация не снижает пищевую ценность молока (оно остается классным источником белка и кальция).

Пастеризация убивает вредные бактерии.

Пастеризация действительно спасает жизни.

Кстати, многие не доверяют производителям и пытаются пропастеризовать молоко самостоятельно дома. Однако домашняя пастеризация далеко не безопасна.

Чтобы быть уверенным в качестве, покупайте молоко:

в магазинах,

в целостной упаковке,

с читаемыми сроками годности,

с соблюдением температурного режима при хранении.

Стоит ли отказываться от молочных продуктов ради здоровья

Молоко и кисломолочные продукты — важный элемент рациона человека буквально с первых дней жизни. Однако многие отказываются от молока вынужденно, обнаружив у себя лактазную недостаточность, другие делают этот шаг добровольно в погоне за красотой и здоровьем.

Правы ли последние и почему не стоит торопиться отказываться от молока без противопоказаний, «Секрету» объяснила Елена Островская, эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age-медицине Европейского медицинского центра.