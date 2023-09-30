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4 рецепта согревающих супов

Сентябрь подарил нам прекрасную погоду, однако осень все равно берет свое — наступают холода.

4 рецепта согревающих супов
© Eva.ru

В такое время года одно из лучших блюд — наваристый и вкусный суп. Он насытит и добавит настроения, если сделать это блюдо ярким.

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Рамэн

Eva.ru

Ингредиенты:

  • Куриные голени (на кости и без кожи) — 400 г
  • Стебель сельдерея — 1 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Небольшая луковица — 1 шт
  • Лавровый лист — 1 шт
  • Имбирь свежий — 10 г
  • Чили перец — по вкусу
  • Соевый соус — 30-40 мл
  • Лапша соба — 120 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Яйцо — 2 шт
  • Зеленый лук
  • Вода — 1700 мл
  • Листики нори для подачи

Процесс приготовления:

  1. Куриные голени положите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения.
  2. Первый бульон слейте, курицу промойте. Залейте чистую воду, добавьте лук, морковь, сельдерей и доведите до кипения, положите лавровый лист и чуть соли. Варите бульон на медленном огне около часа, а затем процедите, сохранив мясо. Вареные овощи не понадобятся, их можно выкинуть.
  3. Чеснок и имбирь очистите и нарежьте. Чили перец также тонко нарежьте.
  4. Добавьте все в процеженный бульон вместе с соевым соусом, доведите до кипения и варите пару минут, снимите с огня. Попробуйте, возможно понадобится бульон досолить или влить в него еще соевого соуса. По желанию процедите.
  5. Яйца отварите в кипящей воде 6 минут. Затем обдайте их ледяной водой.
  6. Зеленый лук мелко нарубите. Лапшу собу отварите согласно инструкции на упаковке (об1ычно это около 3 минут).
  7. В тарелки выложите лапшу, половинку яйца и кусочки курицы. Залейте бульоном, посыпьте рубленным луком.
  8. Дополните каждую тарелку парой листиков нори и подавайте к столу.

Крем-суп из шампиньонов

Eva.ru

Ингредиенты:

  • Сливочное масло — 30 г
  • Растительное масло — 1 ст.л.
  • Лук — 1 шт
  • Чеснок — 2 зуб
  • Крупный картофель — 2 шт
  • Грибы (шампиньоны и вешенки) — 500 г
  • Сливки — 200 мл
  • Бульон или вода — 300-500 мл
  • Несколько веточек свежего тимьяна
  • Соль и черный молотый перец — по вкусу
  • Трюфельная паста по желанию и по вкусу
  • Тертый твердый сыр для подачи

Процесс приготовления:

  1. Грибы очистить от грязи, вымыть по необходимости, нарезать крупными кусочками, маленькие оставить целиком.
  2. Лук нарезать полукольцами, картофель и чеснок нарезать небольшими кусочками.
  3. В сотейнике растопить сливочное масло, добавить растительное и обжарить лук, помешивая, до золотистого цвета.
  4. Добавить картофель, чеснок и тимьян, слегка обжарить, помешивая, пару минут. Добавить грибы и обжарить, помешивая, еще пару минут.
  5. Отложить несколько ломтиков обжаренных грибов для украшения.
  6. Влить бульон, посолить, поперчить, довести до кипения и варить на небольшом огне 10-15 минут до готовности картошки.
  7. В конце по желанию добавить трюфельную пасту, перемешать.
  8. Измельчить блендером в пюре, добавить сливки и довести до кипения. Подавать с обжаренными ломтиками грибов и тертым твердым сыром.

Том ям

Eva.ru

Ингредиенты:

  • Куриный бульон — 2 л
  • Паста Том ям
  • Сахар — 1 ч.л.
  • Имбирь
  • Грибы шампиньоны — 6 шт
  • Помидоры черри — 13 шт
  • Тигровые креветки — 500 г
  • Кокосовое молоко — 300 мл
  • Лайм или лемонграсс — 1 шт
  • Кинза
  • Чили — по вкусу
  • Рис (варим отдельно) — объем по желанию

Процесс приготовления:

  1. В кипящий бульон добавить пасту Том ям. В ней есть много нужных продуктов.
  2. Добавляем имбирь, сахар, тонко порезанные шампиньоны, помидоры, выжимаем половину лайма, вливаем кокосовое молоко и варим на медленном огне минут 10.
  3. Добавляем креветки и варим еще минут 5. В конце добавить кинзу.
  4. Том ям подаем с рисом и лаймом.

Сливочный суп с тыквой

Eva.ru

Ингредиенты:

  • Тыква (лучше всего Баттернат) — 800 г
  • Картошка небольшого размера — 2 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Лук репчатый крупный — 1 шт
  • Цветная капуста — 2-3 соцветия
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Куриный бульон
  • Половинка кубика для бульона по желанию
  • Сливки 20-22% — 150 мл
  • Соль, перец, мускатный орех — по вкусу
  • Сливочное масло — по необходимости
  • Свежая зелень, бекон, гренки и тыквенные семечки — для подачи

Процесс приготовления:

  1. Отдельно варим куриный бульон из курицы в 1,5 литре воды. По желанию добавляем половину кубика для бульона.
  2. Параллельно моем, чистим и режем на кубики все овощи.
  3. Топим в кастрюле на среднем огне сливочное масло и кидаем туда овощи и чеснок, постоянно помешиваем минут 5, чтобы не пригорело.
  4. После чего заливаем туда весь наш готовый бульон (курица в этом супе не нужна, используйте ее для другого блюда).
  5. И варим овощи до готовности, после чего перемалываем их в блендере, постепенно вливая бульон (густоту регулируем сами, кто как любит).
  6. Переливаем в кастрюлю, ставим на средний огонь и добавляем сливки по вкусу, перемешиваем.
  7. Доводим до кипения, добавляем соль по вкусу и 0,5 ч.л. мускатного ореха, перемешиваем.
  8. Украшаем свежей зеленью, тыквенными семечками и подаем со свежим хлебом или гренками, а также с обажреным беконом.