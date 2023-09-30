4 рецепта согревающих супов
Сентябрь подарил нам прекрасную погоду, однако осень все равно берет свое — наступают холода.
В такое время года одно из лучших блюд — наваристый и вкусный суп. Он насытит и добавит настроения, если сделать это блюдо ярким.
Видео дня
Рамэн
Eva.ru
Ингредиенты:
- Куриные голени (на кости и без кожи) — 400 г
- Стебель сельдерея — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Небольшая луковица — 1 шт
- Лавровый лист — 1 шт
- Имбирь свежий — 10 г
- Чили перец — по вкусу
- Соевый соус — 30-40 мл
- Лапша соба — 120 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Яйцо — 2 шт
- Зеленый лук
- Вода — 1700 мл
- Листики нори для подачи
Процесс приготовления:
- Куриные голени положите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения.
- Первый бульон слейте, курицу промойте. Залейте чистую воду, добавьте лук, морковь, сельдерей и доведите до кипения, положите лавровый лист и чуть соли. Варите бульон на медленном огне около часа, а затем процедите, сохранив мясо. Вареные овощи не понадобятся, их можно выкинуть.
- Чеснок и имбирь очистите и нарежьте. Чили перец также тонко нарежьте.
- Добавьте все в процеженный бульон вместе с соевым соусом, доведите до кипения и варите пару минут, снимите с огня. Попробуйте, возможно понадобится бульон досолить или влить в него еще соевого соуса. По желанию процедите.
- Яйца отварите в кипящей воде 6 минут. Затем обдайте их ледяной водой.
- Зеленый лук мелко нарубите. Лапшу собу отварите согласно инструкции на упаковке (об1ычно это около 3 минут).
- В тарелки выложите лапшу, половинку яйца и кусочки курицы. Залейте бульоном, посыпьте рубленным луком.
- Дополните каждую тарелку парой листиков нори и подавайте к столу.
Крем-суп из шампиньонов
Eva.ru
Ингредиенты:
- Сливочное масло — 30 г
- Растительное масло — 1 ст.л.
- Лук — 1 шт
- Чеснок — 2 зуб
- Крупный картофель — 2 шт
- Грибы (шампиньоны и вешенки) — 500 г
- Сливки — 200 мл
- Бульон или вода — 300-500 мл
- Несколько веточек свежего тимьяна
- Соль и черный молотый перец — по вкусу
- Трюфельная паста по желанию и по вкусу
- Тертый твердый сыр для подачи
Процесс приготовления:
- Грибы очистить от грязи, вымыть по необходимости, нарезать крупными кусочками, маленькие оставить целиком.
- Лук нарезать полукольцами, картофель и чеснок нарезать небольшими кусочками.
- В сотейнике растопить сливочное масло, добавить растительное и обжарить лук, помешивая, до золотистого цвета.
- Добавить картофель, чеснок и тимьян, слегка обжарить, помешивая, пару минут. Добавить грибы и обжарить, помешивая, еще пару минут.
- Отложить несколько ломтиков обжаренных грибов для украшения.
- Влить бульон, посолить, поперчить, довести до кипения и варить на небольшом огне 10-15 минут до готовности картошки.
- В конце по желанию добавить трюфельную пасту, перемешать.
- Измельчить блендером в пюре, добавить сливки и довести до кипения. Подавать с обжаренными ломтиками грибов и тертым твердым сыром.
Том ям
Eva.ru
Ингредиенты:
- Куриный бульон — 2 л
- Паста Том ям
- Сахар — 1 ч.л.
- Имбирь
- Грибы шампиньоны — 6 шт
- Помидоры черри — 13 шт
- Тигровые креветки — 500 г
- Кокосовое молоко — 300 мл
- Лайм или лемонграсс — 1 шт
- Кинза
- Чили — по вкусу
- Рис (варим отдельно) — объем по желанию
Процесс приготовления:
- В кипящий бульон добавить пасту Том ям. В ней есть много нужных продуктов.
- Добавляем имбирь, сахар, тонко порезанные шампиньоны, помидоры, выжимаем половину лайма, вливаем кокосовое молоко и варим на медленном огне минут 10.
- Добавляем креветки и варим еще минут 5. В конце добавить кинзу.
- Том ям подаем с рисом и лаймом.
Сливочный суп с тыквой
Eva.ru
Ингредиенты:
- Тыква (лучше всего Баттернат) — 800 г
- Картошка небольшого размера — 2 шт
- Морковь — 1 шт
- Лук репчатый крупный — 1 шт
- Цветная капуста — 2-3 соцветия
- Чеснок — 2 зубчика
- Куриный бульон
- Половинка кубика для бульона по желанию
- Сливки 20-22% — 150 мл
- Соль, перец, мускатный орех — по вкусу
- Сливочное масло — по необходимости
- Свежая зелень, бекон, гренки и тыквенные семечки — для подачи
Процесс приготовления:
- Отдельно варим куриный бульон из курицы в 1,5 литре воды. По желанию добавляем половину кубика для бульона.
- Параллельно моем, чистим и режем на кубики все овощи.
- Топим в кастрюле на среднем огне сливочное масло и кидаем туда овощи и чеснок, постоянно помешиваем минут 5, чтобы не пригорело.
- После чего заливаем туда весь наш готовый бульон (курица в этом супе не нужна, используйте ее для другого блюда).
- И варим овощи до готовности, после чего перемалываем их в блендере, постепенно вливая бульон (густоту регулируем сами, кто как любит).
- Переливаем в кастрюлю, ставим на средний огонь и добавляем сливки по вкусу, перемешиваем.
- Доводим до кипения, добавляем соль по вкусу и 0,5 ч.л. мускатного ореха, перемешиваем.
- Украшаем свежей зеленью, тыквенными семечками и подаем со свежим хлебом или гренками, а также с обажреным беконом.