Блюда с коллагеном, полезные для суставов
Коллаген помогает организму сохранять здоровье суставов, связок, костей и кожи. Доктор Абакумов рассказал, какие блюда восполняют его недостаток в организме.
Популярный медик посоветовал обратить внимание на блюда со структурой желе. Это может быть фруктовый десерт кисель, холодец или насыщенный костный бульон. По мнению доктора, наиболее простой способ интегрировать блюда с коллагеном в ежедневный рацион — полюбить наваристый суп. Его лучше готовить путём кипячения не только мяса, но и костей с соединительными тканями.
Все части этого супа содержат много белка, который в процессе варки трансформируется в желатин. Поэтому помимо коллагена бульон становится ещё и источником аминокислот: глицина, лизина, пролина, лейцина, гидроксипролина и гидроксилизина. Полезные вещества в его составе помогают организму бороться с воспалениями, ускоряют похудение и улучшают сон.