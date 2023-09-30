Блюда с коллагеном, полезные для суставов

Популярный медик посоветовал обратить внимание на блюда со структурой желе. Это может быть фруктовый десерт кисель, холодец или насыщенный костный бульон. По мнению доктора, наиболее простой способ интегрировать блюда с коллагеном в ежедневный рацион — полюбить наваристый суп. Его лучше готовить путём кипячения не только мяса, но и костей с соединительными тканями.