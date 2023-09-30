Готовим тыквенную творожную запеканку: яркое начало дня

Приготовить творожную запеканку может каждая хозяйка, ее любят дети и регулярно употребляют взрослые — это просто, быстро и доступно. Попробуйте приготовить привычное блюдо с тыквой, этот овощ придаст приятный вкус и добавит золотистого цвета.