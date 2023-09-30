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Готовим тыквенную творожную запеканку: яркое начало дня

Приготовить творожную запеканку может каждая хозяйка, ее любят дети и регулярно употребляют взрослые — это просто, быстро и доступно. Попробуйте приготовить привычное блюдо с тыквой, этот овощ придаст приятный вкус и добавит золотистого цвета.

Готовим тыквенную творожную запеканку: яркое начало дня
© Eva.ru

Ингредиенты (на форму 20 см):

  • Творог — 600 г
  • Яйца — 5 шт
  • Тыквенное пюре — 380 г
  • Сахар — 100 г
  • Ванильная эссенция — 1 ч.л.
  • Манная крупа — 75 г
  • Молоко — 75 г

Процесс приготовления:

  1. Тыкву запеките в духовке, приготовьте пюре с помощью блендера. Можно заготовить пюре впрок и заморозить его, чтобы потом использовать для запеканок, кексов, чизкейка.
  2. Взбейте яйца с сахаром. Добавьте протертый через сито творог и тыквенное пюре. Перемешайте до однородного состояние. Введите манную крупу (продолжая мешать), ванильную эссенцию и молоко.
  3. Смажьте форму сливочным маслом.
  4. Выпекайте при температуре 180С около часа. Полностью остудите. Можно печь в мультиварке в режиме «выпечка» 90 минут.
  5. Запеканка не опадает после остывания. Подавать со сметаной и джемом.

Фото: ТГ-канал