Готовим тыквенную творожную запеканку: яркое начало дня
Приготовить творожную запеканку может каждая хозяйка, ее любят дети и регулярно употребляют взрослые — это просто, быстро и доступно. Попробуйте приготовить привычное блюдо с тыквой, этот овощ придаст приятный вкус и добавит золотистого цвета.
Ингредиенты (на форму 20 см):
- Творог — 600 г
- Яйца — 5 шт
- Тыквенное пюре — 380 г
- Сахар — 100 г
- Ванильная эссенция — 1 ч.л.
- Манная крупа — 75 г
- Молоко — 75 г
Процесс приготовления:
- Тыкву запеките в духовке, приготовьте пюре с помощью блендера. Можно заготовить пюре впрок и заморозить его, чтобы потом использовать для запеканок, кексов, чизкейка.
- Взбейте яйца с сахаром. Добавьте протертый через сито творог и тыквенное пюре. Перемешайте до однородного состояние. Введите манную крупу (продолжая мешать), ванильную эссенцию и молоко.
- Смажьте форму сливочным маслом.
- Выпекайте при температуре 180С около часа. Полностью остудите. Можно печь в мультиварке в режиме «выпечка» 90 минут.
- Запеканка не опадает после остывания. Подавать со сметаной и джемом.
Фото: ТГ-канал