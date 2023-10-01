5 лучших рецептов быстрых и полезных завтраков

От того, что мы едим с утра, зависит, появятся ли силы и желание идти покорять мир. При этом приготовить завтрак быстро и полезно – вполне посильная задача практически для каждого.

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Пять интересных рецептов – в материале Москвы 24.

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Ленивая овсянка

Каша на завтрак – классика жанра, а на этот вариант даже не придется тратить утром много времени. Потому что ленивая овсянка готовится с вечера в течение считанных минут. Для нее понадобится:

стакан кефира;

шесть столовых ложек овсяных хлопьев;

банан;

пять миндальных орешков;

чайная ложка меда.

Накануне вечером нужно положить в небольшую банку крупу, нарезанный колечками банан, дробленый миндаль и мед. Далее необходимо залить все это кефиром, перемешать, закрыть крышкой и оставить в холодильнике до утра. К завтраку ленивая овсянка дойдет до нужной кондиции.

Банановый сплит с творогом

Творог идеален для завтрака: в нем много белка, который легко усваивается, а также кальция, железа и витаминов. Утром этот кисломолочный продукт лучше всего сочетать с медленными углеводами, например фруктами и ягодами. Для приготовления бананового сплита понадобится:

110 граммов творога;

чайная ложка орехов;

банан;

любые ягоды.

Бананы нужно почистить, разрезать пополам вдоль и выложить на тарелку. Между дольками банана выкладываем творог, ягоды и орехи.

Бутерброд с авокадо и яйцом

Этот бутерброд больше похож на витаминную бомбу, так что утро точно будет бодрым. Для его приготовления понадобится:

яйцо;

цельнозерновой хлеб;

авокадо;

помидор;

лимон.

Яйца ставим вариться, ломтики цельнозернового хлеба слегка подсушиваем на сухой сковороде, чтобы они стали хрустящими. Авокадо нужно почистить и размять до состояния пюре, после чего сбрызнуть соком лимона, чтобы мякоть не потемнела. Помидоры нарезаем небольшими кубиками, добавляем к получившейся массе, солим все это и перемешиваем. Осталось намазать пюре на хлеб и выложить сверху половинки вареного яйца.

Тост с печенью трески и киви

Этот вариант для тех, кто хочет начать утро с полезного завтрака и вкусового эксперимента. Понадобится:

зерновой хлеб;

печень трески;

киви.

Ломтики зернового хлеба надо слегка подсушить на сухой сковороде и смазать сливочным маслом. Сверху нужно выложить нарезанную печень трески, а поверх этого – тонкие кружочки киви. Сочетание кажется странным, но получается очень гармоничным по вкусу.

Кюкю

В Азербайджане так называют яичницу, приготовленную с большим количеством зелени. Для завтрака она подходит идеально: питательная, насыщает организм полезными веществами, просто и быстро готовится. Понадобится:

пучок любой зелени;

два яйца;

сливочное масло.