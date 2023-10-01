Диетолог рассказала о самых полезных для здоровья орехах

Медики всего мира рекомендуют орехи в качестве лучшего перекуса, так как в их составе много белка и жиров, в том числе тех, от которых уровень холестерина в крови тает как весенний снег.

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Врач-диетолог Оксана Дмитренко в интервью изданию «Кубанские новости» назвала самые полезные из них.

Так, по её словам, не навредить фигуре, укрепить здоровье и быстро утолить голод поможет миндаль, в котором в большом количестве содержатся кальций, магний и калий.

«Благодаря им в порядке будут не только кости, но и сердце, – подчеркнула специалист. – С таким перекусом инсульт и инфаркт вам точно не будут грозить. Полезно есть миндаль и людям, которым приходится много физически трудится. Белок в составе орешков повысит выносливость и придаст сил».

Ещё одним чрезвычайно полезным видом орешек являются фисташки, которые мы привыкли есть их вприкуску к напиткам.

Однако, как отметила врача, фисташки можно и нужно есть просто так – между основными приемами пищи, так как в них содержится больше калия и витамина K, чем в любых других орехах.

«Но ждать благоприятного воздействия на здоровье от соленых фисташек не стоит: от них вреда больше, чем пользы», – предупредила Дмитренко.

Прекрасным источником ценных омега-3 кислот являются грецкие орехи, благодаря которым весь организм работает чётко и слаженно, а мозг выдает такие удивительные решения текущих задач, что вас скоро начнут считать гением, уверяет диетолог.

А вот кешью, по её словам, не отличаются повышенным содержанием жиров, но при этом в них огромное количество магния.