5 продуктов, которые вызывают зависимость

Специалисты составили рейтинг пяти продуктов, вызывающих привыкание. Они опирались на масштабные исследования Мичиганского университета.

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На последнем месте оказалось мороженое, получившее средний балл 3,68. Многие обожают его за сладкий вкус, но чрезмерное употребление вызывает привыкание к сахару и зависимости от продукта.

На четвёртом месте — печенье с баллом 3,71. Основной причиной привыкания специалисты называют высокую калорийность и содержание жиров.

Далее в списке идут чипсы (3,73 балла). Хрустящая текстура и насыщенный вкус делают их особенно привлекательными. Различные усилители лишь усиливают зависимость.