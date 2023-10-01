5 продуктов, которые вызывают зависимость

Невозможно остановиться: названы топ-5 продуктов, вызывающих зависимость
Специалисты составили рейтинг пяти продуктов, вызывающих привыкание. Они опирались на масштабные исследования Мичиганского университета.
На последнем месте оказалось мороженое, получившее средний балл 3,68. Многие обожают его за сладкий вкус, но чрезмерное употребление вызывает привыкание к сахару и зависимости от продукта.
На четвёртом месте — печенье с баллом 3,71. Основной причиной привыкания специалисты называют высокую калорийность и содержание жиров.
Далее в списке идут чипсы (3,73 балла). Хрустящая текстура и насыщенный вкус делают их особенно привлекательными. Различные усилители лишь усиливают зависимость.
Серебро получил шоколад с оценкой 3,74. Поскольку сладость содержит огромное количество сахара, жира и кофеина, она увеличивает тягу. Победитель в списке — пицца (4,01). Тесто, источник углеводов, вызывает зависимость не хуже сахара.