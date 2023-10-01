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Невозможно остановиться: названы топ-5 продуктов, вызывающих зависимость

Специалисты составили рейтинг пяти продуктов, вызывающих привыкание. Они опирались на масштабные исследования Мичиганского университета.

5 продуктов, которые вызывают зависимость
© Чемпионат.com

На последнем месте оказалось мороженое, получившее средний балл 3,68. Многие обожают его за сладкий вкус, но чрезмерное употребление вызывает привыкание к сахару и зависимости от продукта.

На четвёртом месте — печенье с баллом 3,71. Основной причиной привыкания специалисты называют высокую калорийность и содержание жиров.

Далее в списке идут чипсы (3,73 балла). Хрустящая текстура и насыщенный вкус делают их особенно привлекательными. Различные усилители лишь усиливают зависимость.

Серебро получил шоколад с оценкой 3,74. Поскольку сладость содержит огромное количество сахара, жира и кофеина, она увеличивает тягу. Победитель в списке — пицца (4,01). Тесто, источник углеводов, вызывает зависимость не хуже сахара.

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