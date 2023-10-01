Волгоградцам рассказали, какие продукты не стоит есть натощак
От первого приема пищи часто зависит самочувствие человека на протяжении всего дня. Поэтому специалисты советуют избегать некоторые продукты и напитки во время завтрака.
Как сообщает портал Onet, хотя во многих фильмах герои, заботящиеся о своем физическом состоянии, и начинают день со стаканчика свежевыжатого апельсинового сока, в реальной жизни перед тем, как его выпить, лучше все-таки что-нибудь съесть. Иначе кислоты, содержащиеся в цитрусах, могут спровоцировать появление или обострение язвы, гастрита и аллергии.
Еще один опасный фрукт в этом списке – банан. Он содержит большое количество магния, который ускоряет переваривание фруктов и повышает давление.
Хлебобулочные изделия из дрожжевого теста тоже лучше не есть на завтрак. Они стимулируют перистальтику кишечника, что может вызвать неприятные ощущения и даже диарею.
Сладости плохо влияют на кислотно-щелочной баланс организма, так что ими также не следует увлекаться с утра пораньше.
Среди овощей тоже можно обнаружить затаившуюся угрозу – помидоры богаты дубильными веществами и могут стать причиной болей в желудке.
И наконец, в рекламах нам часто показывают счастливых обладательниц стройных фигур, которые завтракают одними йогуртами. Так вот, оказалось, что полезные бактерии, содержащиеся в этом продукте, сильно страдают от избытка пищеварительных кислот, накопившихся у нас за ночь.