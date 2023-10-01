Какие продукты не стоит есть натощак

От первого приема пищи часто зависит самочувствие человека на протяжении всего дня. Поэтому специалисты советуют избегать некоторые продукты и напитки во время завтрака.

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Как сообщает портал Onet, хотя во многих фильмах герои, заботящиеся о своем физическом состоянии, и начинают день со стаканчика свежевыжатого апельсинового сока, в реальной жизни перед тем, как его выпить, лучше все-таки что-нибудь съесть. Иначе кислоты, содержащиеся в цитрусах, могут спровоцировать появление или обострение язвы, гастрита и аллергии.

Еще один опасный фрукт в этом списке – банан. Он содержит большое количество магния, который ускоряет переваривание фруктов и повышает давление.

Хлебобулочные изделия из дрожжевого теста тоже лучше не есть на завтрак. Они стимулируют перистальтику кишечника, что может вызвать неприятные ощущения и даже диарею.

Сладости плохо влияют на кислотно-щелочной баланс организма, так что ими также не следует увлекаться с утра пораньше.

Среди овощей тоже можно обнаружить затаившуюся угрозу – помидоры богаты дубильными веществами и могут стать причиной болей в желудке.