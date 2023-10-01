Каким продуктом заменить сладкое в рационе

Доктор Павлова предложила диетическую замену сладкому
Эндокринолог назвала отличную сезонную альтернативу шоколаду и печенью. По мнению доктора Павловой, тыква по своим вкусовым качествам не уступает популярным десертам. При этом в ней гораздо меньше калорий: 26 ккал/100 г.
Преимущество тыквы ещё в том, что он содержит много клетчатки, витамина С и В, а также редко встречающийся витамин Т. Медик уверена, что это незаменимый продукт для худеющих:
"Тыква — диетический продукт, который никак не повредит тем, кто сидит на диете. Более того, ею быстрее насыщаешься и дольше не хочешь есть".
Если вам, кажется, что сложно включить тыкву в повседневный рацион, то попробуйте интегрировать её в свои обычные блюда. К примеру, доктор Павлова рассказала, что регулярно добавляет овощ в пшенную кашу.
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