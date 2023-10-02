Как и сколько варить хинкали: пошаговый рецепт

Приготовление хинкали выглядит, на первый взгляд, очень сложным делом, совладать с которым могут только повара в грузинских ресторанах. Но если знать несколько секретов, справиться с этим можно даже на собственной кухне. «Лента.ру» рассказывает, как правильно варить хинкали в домашних условиях.
Рецепт правильных хинкали
Классические хинкали — это фарш и бульон в тонком пласте теста, собранном в мешочек. Считается, что у настоящего хинкали должно быть не меньше 18 складок — этого можно добиться, только если тесто будет действительно очень тонким.
Важно рассчитать и верное количество начинки. Если ее будет слишком мало, хинкали окажутся сухими и невкусными, а если много — тонкое тесто не выдержит и порвется.
80 граммов составляет оптимальное количество фарша в одном хинкали
Приготовление теста для хинкали
Первый секрет хинкали — правильно замешанное тесто. Для него нужно всего три ингредиента.
Ингредиенты для теста хинкали:
- холодная вода;
- мука;
- соль.
В интернете можно найти и альтернативные рецепты, в которых воду заменяют молоком или кефиром, однако такие хинкали уже сложно назвать классическими.
Как приготовить тесто для хинкали:
- Смешайте 500 граммов муки, 250 граммов холодной воды и щепотку соли.
- Вымешивать тесто нужно долго и желательно руками, чтобы оно получилось очень мягким, податливым, эластичным и нелипким.
Приготовление начинки для хинкали
Классические хинкали делают с говядиной. Причем лучше покупать не готовый фарш, а порубить мясо самостоятельно.
Ингредиенты для начинки хинкали:
- говядина с жирком — 600 граммов;
- лук — одна большая луковица или две маленьких;
- ледяная вода — 100 миллилитров;
- черный перец;
- кинза;
- зира.
Как приготовить начинку для хинкали:
- Мясо можно порубить ножом, тогда хинкали выйдут сочнее, но можно и провернуть через мясорубку.
- Хорошо перемешайте получившийся фарш с мелко нарубленной луковицей, добавьте зелень и приправы.
- Порционно влейте ледяную воду, постоянно размешивая начинку.
- После этого поместите миску еще на полчаса в холодильник. Так начинка получится максимально нежной и сочной.
Как собрать хинкали
- Скатайте тесто в большую колбасу и нарежьте на кусочки весом в 40 граммов каждый.
- Из каждого кусочка теста раскатайте круглый пласт диаметром 17-18 сантиметров.
- Выложите на центр каждого пласта полторы столовые ложки начинки.
- Начните собирать хинкали складочками по кругу — их должно быть не меньше 18. Сверху складки плотно защипните их в хвостик, чтобы сок при варке не вытек.
- Излишек теста сверху срежьте ножом или ножницами.
Как правильно варить замороженные и свежие хинкали в кастрюле, чтобы они не слиплись?
Классические хинкали принято варить в пароварке, но дома их можно просто сварить в кастрюле. Особенно удобен такой способ для полуфабрикатов — замороженных хинкали, которые можно купить в магазине или грузинском ресторане. Для этого выберите большую кастрюлю с широким дном.
Как варить хинкали в кастрюле
- Наполните кастрюлю водой наполовину, подсолите и вскипятите ее.
- Аккуратно перемешивая, чтобы не обжечься, ложкой закрутите кипяток в воронку.
- По одному осторожно погрузите хинкали в воронку, чтобы они не слиплись друг с другом и не пристали ко дну.
- Не кладите сразу много хинкали в кастрюлю, три-четыре штуки за раз — оптимально.
- Варите хинкали в кипящей воде 12-15 минут после всплытия, периодически помешивая.
Как варить хинкали в мультиварке?
Мультиварка может помочь приготовить хинкали как в ресторане. У многих моделей есть режим «Варка на пару» — он и нужен для готовки.
Способ варки хинкали в мультиварке
- Налейте воды до уровня 4-5 сантиметров от дна, вскипятите ее.
- Установите сетку пароварки, на нее поставьте 2-3 хинкали.
- Следите, чтобы они не слиплись.
- Закройте крышку и варите блюдо 25-30 минут.
Можно и просто сварить хинкали в мультиварке, как в кастрюле. Для этого налейте половину чаши воды, вскипятите ее, дальше поместите хинкали внутрь, чтобы они не слиплись, и выставите режим «Суп». Так хинкали готовятся примерно 15-20 минут.
Как варить хинкали на пару?
Аналогично можно приготовить хинкали на пару на плите. Налейте треть кастрюли воды, вскипятите ее, установите сверху сетку пароварки, дуршлаг или сито. Поместите в нее два-три хинкали, накройте крышкой и готовьте 25-30 минут.
Сколько минут варить хинкали
Все приведенные значения усредненные: нельзя однозначно сказать, сколько минут готовятся те или иные хинкали. Маленькие приготовятся быстрее, а более крупные будут вариться дольше. При этом хинкали на плите сварятся быстрее, а в мультиварке и пароварке будут готовиться немного дольше.
12-15 минут составляет среднее время варки хинкали после того, как они всплыли в кастрюле
Главное помнить, что хинкали, как и привычные нам пельмени, нельзя держать в размороженном виде — тесто размокнет от влажной начинки. Их также нельзя надолго оставлять в воде после приготовления, иначе хинкали развалятся.
Советы по приготовлению хинкали от шеф-повара
Шеф-повар, кулинарный эксперт и телеведущий Сергей Синицын в разговоре с «Лентой.ру» поделился лайфхаками, которые позволят сделать хинкали еще вкуснее.
Тыква в начинке
«Я в хинкали добавляю тыкву. Она дает интересную нотку во вкусе. Тыква сладенькая, за счет этого и начинка становится чуть более сладкая. Вдобавок фарш с помощью тыквы становится еще более сочным», — говорит эксперт.
Жидкие специи
Сергей Синицын рассказал, что в самом конце приготовления или прямо перед подачей использует жидкие специи для того, чтобы максимально подчеркнуть вкус.
Жидкие специи — это спреи, они равномерно распределяются по хинкали и пропитывают их ароматами зиры, четырех видов перцев или чеснока. С ними хинкали становятся, можно сказать, уникальными, — Сергей Синицын
Цветные хинкали
Хинкали — это блюдо, которое может быть очень разным, считает Синицын. Например, можно сделать цветные хинкали. При приготовлении в тесто можно добавлять сок шпината — тогда они получатся зеленые. Сок свеклы или свекольное пюре сделают хинкали розоватыми. А куркуму в тесто можно добавить для того, чтобы хинкали стали желтыми, солнечными. По словам шеф-повара, цветные хинкали очень любят дети.
Полуфабрикаты спасут соусы
«Если времени на готовку катастрофически не хватает, а семью хочется угостить именно хинкали, я ничего плохого не вижу в том, чтобы купить хороший полуфабрикат. Главное, чтобы это был надежный производитель», — подчеркивает Сергей Синицын.
Вкус всегда можно чем-то подчеркнуть — например, специями или соусом. Можно смешать греческий йогурт с огурцом, можно подать аджику, а можно дополнить хинкали чесночным соусом, советует шеф-повар.
Как правильно есть хинкали?
Хинкали лучше употреблять сразу же после приготовления, разогретое блюдо уже не такое сочное и вкусное.
Едят хинкали, держа за хвостик:
- Надкусите боковинку теста.
- Выпейте сок.
- После этого внутрь можно капнуть соус.
Лучше всего с хинкали сочетаются традиционные грузинские соусы — аджика, наршараб (гранатовый соус) или йогуртово-чесночный вариант. Хвостик есть не принято, его оставляют на тарелке.