Как и сколько варить хинкали: пошаговый рецепт

Приготовление хинкали выглядит, на первый взгляд, очень сложным делом, совладать с которым могут только повара в грузинских ресторанах. Но если знать несколько секретов, справиться с этим можно даже на собственной кухне. «Лента.ру» рассказывает, как правильно варить хинкали в домашних условиях.

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Рецепт правильных хинкали

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Классические хинкали — это фарш и бульон в тонком пласте теста, собранном в мешочек. Считается, что у настоящего хинкали должно быть не меньше 18 складок — этого можно добиться, только если тесто будет действительно очень тонким.

Важно рассчитать и верное количество начинки. Если ее будет слишком мало, хинкали окажутся сухими и невкусными, а если много — тонкое тесто не выдержит и порвется.

80 граммов составляет оптимальное количество фарша в одном хинкали

Приготовление теста для хинкали

Первый секрет хинкали — правильно замешанное тесто. Для него нужно всего три ингредиента.

Ингредиенты для теста хинкали:

холодная вода;

мука;

соль.

В интернете можно найти и альтернативные рецепты, в которых воду заменяют молоком или кефиром, однако такие хинкали уже сложно назвать классическими.

Как приготовить тесто для хинкали:

Смешайте 500 граммов муки, 250 граммов холодной воды и щепотку соли. Вымешивать тесто нужно долго и желательно руками, чтобы оно получилось очень мягким, податливым, эластичным и нелипким.

Приготовление начинки для хинкали

Классические хинкали делают с говядиной. Причем лучше покупать не готовый фарш, а порубить мясо самостоятельно.

Ингредиенты для начинки хинкали:

говядина с жирком — 600 граммов;

лук — одна большая луковица или две маленьких;

ледяная вода — 100 миллилитров;

черный перец;

кинза;

зира.

Как приготовить начинку для хинкали:

Мясо можно порубить ножом, тогда хинкали выйдут сочнее, но можно и провернуть через мясорубку. Хорошо перемешайте получившийся фарш с мелко нарубленной луковицей, добавьте зелень и приправы. Порционно влейте ледяную воду, постоянно размешивая начинку. После этого поместите миску еще на полчаса в холодильник. Так начинка получится максимально нежной и сочной.

Как собрать хинкали

Скатайте тесто в большую колбасу и нарежьте на кусочки весом в 40 граммов каждый. Из каждого кусочка теста раскатайте круглый пласт диаметром 17-18 сантиметров. Выложите на центр каждого пласта полторы столовые ложки начинки. Начните собирать хинкали складочками по кругу — их должно быть не меньше 18. Сверху складки плотно защипните их в хвостик, чтобы сок при варке не вытек. Излишек теста сверху срежьте ножом или ножницами.

Как правильно варить замороженные и свежие хинкали в кастрюле, чтобы они не слиплись?

Классические хинкали принято варить в пароварке, но дома их можно просто сварить в кастрюле. Особенно удобен такой способ для полуфабрикатов — замороженных хинкали, которые можно купить в магазине или грузинском ресторане. Для этого выберите большую кастрюлю с широким дном.

Как варить хинкали в кастрюле

Наполните кастрюлю водой наполовину, подсолите и вскипятите ее. Аккуратно перемешивая, чтобы не обжечься, ложкой закрутите кипяток в воронку. По одному осторожно погрузите хинкали в воронку, чтобы они не слиплись друг с другом и не пристали ко дну. Не кладите сразу много хинкали в кастрюлю, три-четыре штуки за раз — оптимально. Варите хинкали в кипящей воде 12-15 минут после всплытия, периодически помешивая.

Как варить хинкали в мультиварке?

Мультиварка может помочь приготовить хинкали как в ресторане. У многих моделей есть режим «Варка на пару» — он и нужен для готовки.

Способ варки хинкали в мультиварке

Налейте воды до уровня 4-5 сантиметров от дна, вскипятите ее. Установите сетку пароварки, на нее поставьте 2-3 хинкали. Следите, чтобы они не слиплись. Закройте крышку и варите блюдо 25-30 минут.

Можно и просто сварить хинкали в мультиварке, как в кастрюле. Для этого налейте половину чаши воды, вскипятите ее, дальше поместите хинкали внутрь, чтобы они не слиплись, и выставите режим «Суп». Так хинкали готовятся примерно 15-20 минут.

Как варить хинкали на пару?

Аналогично можно приготовить хинкали на пару на плите. Налейте треть кастрюли воды, вскипятите ее, установите сверху сетку пароварки, дуршлаг или сито. Поместите в нее два-три хинкали, накройте крышкой и готовьте 25-30 минут.

Сколько минут варить хинкали

Все приведенные значения усредненные: нельзя однозначно сказать, сколько минут готовятся те или иные хинкали. Маленькие приготовятся быстрее, а более крупные будут вариться дольше. При этом хинкали на плите сварятся быстрее, а в мультиварке и пароварке будут готовиться немного дольше.

12-15 минут составляет среднее время варки хинкали после того, как они всплыли в кастрюле

Главное помнить, что хинкали, как и привычные нам пельмени, нельзя держать в размороженном виде — тесто размокнет от влажной начинки. Их также нельзя надолго оставлять в воде после приготовления, иначе хинкали развалятся.

Советы по приготовлению хинкали от шеф-повара

Шеф-повар, кулинарный эксперт и телеведущий Сергей Синицын в разговоре с «Лентой.ру» поделился лайфхаками, которые позволят сделать хинкали еще вкуснее.

Тыква в начинке

«Я в хинкали добавляю тыкву. Она дает интересную нотку во вкусе. Тыква сладенькая, за счет этого и начинка становится чуть более сладкая. Вдобавок фарш с помощью тыквы становится еще более сочным», — говорит эксперт.

Жидкие специи

Сергей Синицын рассказал, что в самом конце приготовления или прямо перед подачей использует жидкие специи для того, чтобы максимально подчеркнуть вкус.

Жидкие специи — это спреи, они равномерно распределяются по хинкали и пропитывают их ароматами зиры, четырех видов перцев или чеснока. С ними хинкали становятся, можно сказать, уникальными, — Сергей Синицын

Цветные хинкали

Хинкали — это блюдо, которое может быть очень разным, считает Синицын. Например, можно сделать цветные хинкали. При приготовлении в тесто можно добавлять сок шпината — тогда они получатся зеленые. Сок свеклы или свекольное пюре сделают хинкали розоватыми. А куркуму в тесто можно добавить для того, чтобы хинкали стали желтыми, солнечными. По словам шеф-повара, цветные хинкали очень любят дети.

Полуфабрикаты спасут соусы

«Если времени на готовку катастрофически не хватает, а семью хочется угостить именно хинкали, я ничего плохого не вижу в том, чтобы купить хороший полуфабрикат. Главное, чтобы это был надежный производитель», — подчеркивает Сергей Синицын.

Вкус всегда можно чем-то подчеркнуть — например, специями или соусом. Можно смешать греческий йогурт с огурцом, можно подать аджику, а можно дополнить хинкали чесночным соусом, советует шеф-повар.

Как правильно есть хинкали?

Хинкали лучше употреблять сразу же после приготовления, разогретое блюдо уже не такое сочное и вкусное.

Едят хинкали, держа за хвостик:

Надкусите боковинку теста. Выпейте сок. После этого внутрь можно капнуть соус.