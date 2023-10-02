Сколько кисломолочных продуктов можно есть в сутки
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, чем полезны кисломолочные продукты и в каком количестве их нужно включать в рацион.
«Одна-две порции кисломолочных продуктов в день позволяют гарантированно получить суточную норму кальция, бифидо- и лактобактерий», – рассказал специалист в интервью радио Sputnik.
По словам Гинзбурга, лактобактерии необходимы для поддержания здоровой микрофлоры кишечника, которая не только участвует в пищеварении, но и стимулирует иммунитет, что важно для профилактики возрастных и онкологических заболеваний. При этом, уверен диетолог, стоит отдать предпочтение продуктам с невысокой жирностью от местных производителях, на которые редко обращают внимания из-за невзрачной упаковки. Однако стоит помнить, что сахар в кисломолочных продуктах убивает пользу.