Сколько кисломолочных продуктов можно есть в сутки

По словам Гинзбурга, лактобактерии необходимы для поддержания здоровой микрофлоры кишечника, которая не только участвует в пищеварении, но и стимулирует иммунитет, что важно для профилактики возрастных и онкологических заболеваний. При этом, уверен диетолог, стоит отдать предпочтение продуктам с невысокой жирностью от местных производителях, на которые редко обращают внимания из-за невзрачной упаковки. Однако стоит помнить, что сахар в кисломолочных продуктах убивает пользу.