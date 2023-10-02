Продукты, которые делают целлюлит еще заметнее

Если верить опросам, абсолютное большинство женщин считает, что борьба с целлюлитом — один из сложных моментов в уходе за собой. При этом часто мы и сами делаем все, чтобы «апельсиновая корка» оставалась на теле как можно дольше. А все из-за нашего рациона, который точно стоит подкорректировать, если проблема с жировыми отложениями серьезно вас беспокоит.

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Творог

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Вы удивитесь, но суперполезный продукт, который помогает поддерживать уровень кальция в нашем организме, при постоянном употреблении может привести к проблемам с кожей. Все дело в том, что в твороге — пусть и с низким уровнем жирности — содержится натрий, задерживающий воду в организме. А мы помним, что в борьбе с целлюлитом необходимо обеспечить активную циркуляцию лимфы и крови, чтобы бугры на самых заметных местах не приносили вам дискомфорт.

Соевый соус

И еще один «соленый враг» вашей красоты. Поклонники суши наверняка замечают, что после вкусного обеда с участием соуса чувствуешь, что как бы немного распух. И это не случайно. Вода задерживается, и неровности на коже начинают буквально «цвести». Конечно, после массажа все отеки уходят, но вы же не будете выполнять эту процедуру после каждого похода в суши-бар?

Сок из магазина

Любимые многими фруктовые соки совсем не безопасны по многим параметрам. Если вы боретесь с целлюлитом, от покупки этого продукта стоит и вовсе отказаться. Огромное количество сахара, которое содержится в подобных напитках, сильно влияет на образование коллагена, а он с возрастом и так вырабатывается хуже. Тем самым вы только усугубляете ситуацию. Примерно то же самое можно сказать и о газировке. Не верьте обещаниям, что напиток натуральный.

Красное вино