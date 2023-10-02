Диетолог призвала убрать из рациона два продукта для плоского живота

Чтобы иметь плоский живот, важно исключить из рациона фаст-фуд, полуфабрикаты и сладкие десерты. Однако нужно учитывать, что мешать похудению могут и ингредиенты, которые добавляются в блюда. Существует два вида продуктов, от которых диетолог Крутика Нанавати призвала отказаться.

© Вечерняя Москва

Рафинированные масла

Во многих рецептах используется тот или иной вид растительного масла для приготовления пищи. К сожалению, многие из наиболее распространенных и дешевых вариантов способствуют воспалению и могут быть крайне вредны для здоровья при слишком частом употреблении. Рафинированные масла, например, растительные, являются одними из худших вариантов, от которых Нанавати посоветовала отказаться, если нужно сбросить несколько килограммов.

— Вместо подсолнечного масла лучше выбирать оливковое или кокосовое. Они могут принести пользу организму, — пояснила эксперт.

Рафинированные злаки

Рафинированные злаки, такие как паста из белой муки, хлеб, белый рис и многие другие, вредны для фигуры и здоровья. Такие продукты одни из главных виновников появления жира на животе. В них не хватает клетчатки, содержащейся в цельных зернах, и это приводит к быстрым скачкам уровня сахара в крови. Это в свою очередь может привести к увеличению веса, особенно в области живота, пишет американское издание She Finds.

Диетолог порекомендовала отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам, таким как коричневый рис, овес и киноа.