Названо сочетание продуктов, повышающее скорость обмена веществ

Кроме того, такое сочетание продуктов поможет насытить организм витаминами и полноценным белком, который необходим для построения мышечной ткани, уточнила Королева. Ранее были названы напитки, которые мешают избавиться от лишних килограммов. В частности, речь идет о латте, поскольку там присутствует много молока. В последнем содержатся калории, и если не учитывать их поступление в организм, то процесс снижения веса замедлится. Кроме того, рекомендуется отказаться от газировки, морсов, соков, компотов и других сладких напитков. Они тоже содержат дополнительные калории.