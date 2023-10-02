Хрустящая маринованная капуста со свеклой: идеальные соленья на осень

Осенью многим хочется простого черного хлебушка и вкусных солений. Поэтому "Рамблер" расскажет о рецепте вкуснейшей маринованной капусты со свеклой. Такую часто делают на Кавказе, в Абхазии, Армении и Турции — аппетит после нее разыгрывается не на шутку.

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О том, как приготовить вкуснейшую "красную" маринованную капусту рассказал шеф-повар Дмитрий Змиевский.

Ингредиенты:

⁃ молодая капуста - 1кг

⁃ свекла - 1шт

⁃ морковь - 1шт

⁃ сахар - 3ст.л

⁃ соль - 3ст.л

⁃ чеснок - 2 зубчика

⁃ чёрный перец - 4 горошины

⁃ гвоздика - 2шт

⁃ уксус 9% - 100 мл

⁃ лавровый лист - 2шт

Нарезаем овощи: капусту крупно, а свеклу и морковь соломкой. Плотно уложить слоями в банку и приступить к маринаду.

В кастрюлю с 1 литром воды добавить все специи, довести до кипения и варить 10 минут. Убрать с плиты, добавить уксус и получившимся горячим маринадом заполнить банки с овощами. Должна получиться одна трехлитровая банка и одна баночка на пол-литра.

Закрыть банки крышками и держать один день при комнатной температуре и один день в холодильнике.