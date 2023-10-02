Хрустящая маринованная капуста со свеклой: идеальные соленья на осень

Вкуснейшая маринованная капуста со свеклой: идеальные соленья на осень
Осенью многим хочется простого черного хлебушка и вкусных солений. Поэтому "Рамблер" расскажет о рецепте вкуснейшей маринованной капусты со свеклой. Такую часто делают на Кавказе, в Абхазии, Армении и Турции — аппетит после нее разыгрывается не на шутку.
О том, как приготовить вкуснейшую "красную" маринованную капусту рассказал шеф-повар Дмитрий Змиевский.
Ингредиенты:
⁃ молодая капуста - 1кг
⁃ свекла - 1шт
⁃ морковь - 1шт
⁃ сахар - 3ст.л
⁃ соль - 3ст.л
⁃ чеснок - 2 зубчика
⁃ чёрный перец - 4 горошины
⁃ гвоздика - 2шт
⁃ уксус 9% - 100 мл
⁃ лавровый лист - 2шт
Нарезаем овощи: капусту крупно, а свеклу и морковь соломкой. Плотно уложить слоями в банку и приступить к маринаду.
В кастрюлю с 1 литром воды добавить все специи, довести до кипения и варить 10 минут. Убрать с плиты, добавить уксус и получившимся горячим маринадом заполнить банки с овощами. Должна получиться одна трехлитровая банка и одна баночка на пол-литра.
Закрыть банки крышками и держать один день при комнатной температуре и один день в холодильнике.
Получится идеальная хрустящая капуста в качестве закуски к столу. Наслаждайтесь!