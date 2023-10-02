Чем на самом деле отличаются белые яйца от коричневых

Когда мы выбираем яйца в магазине, часто сталкиваемся с выбором между белыми и коричневыми. Причем, помимо внешнего отличия в цвете скорлупы и стоимости (коричневые яйца обычно дороже), существует распространенное заблуждение, что между ними есть разница в питательных свойствах. "Рамблер" разобрался, чем на самом деле отличаются белые и коричневые яйца.

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Влияние цвета

Основное визуальное отличие между белыми и коричневыми яйцами заключается, конечно же, в цвете скорлупы. Однако этот цвет не имеет никакого отношения к качеству или питательной ценности яйц. Коричневый цвет скорлупы обусловлен наличием порфиринов органических соединений, добавляемых в процессе образования яйца. В то время как белые яйца формируются без этого пигмента. Содержание и качество яиц остаются одинаковыми независимо от цвета скорлупы.

Генетика

Самое настоящее различие между белыми и коричневыми яйцами связано с генетикой кур, которые их несут. Куры с белыми перьями и белыми ушами склонны к откладыванию белых яиц, в то время как куры с коричневым оперением и ушами откладывают коричневые яйца. Это объясняется генетическими особенностями каждой породы кур.

Питание и уход

Питание и условия, в которых содержатся куры, могут влиять на питательные свойства яиц. Например, если куры имеют доступ к солнцу, они могут производить яйца с большим содержанием витамина D. Также питание, богатое омега-3 или витамином D, может увеличить содержание этих компонентов в яйцах. Поэтому питание и уход за курями играют роль в качестве яиц.

Условия содержания кур