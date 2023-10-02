Как пожарить грибы, чтобы точно было вкусно

Осень — это время шуршащих под ногами листьев, теплых свитеров, горячего чая и, конечно, походов за грибами. В России это увлечение особенно популярно: почти в каждой семье есть фанаты «тихой охоты». А еще есть те, кто после нее с недоумением смотрит на корзины грибов и думает, что же делать с этим богатством.

© WomanHit.ru

Конечно, грибы маринуют, замораживают, сушат и обязательно жарят.

Видео дня

Чтобы они получились вкусными и аппетитными, запомните несколько хитростей.

Не замачивайте грибы

Вопреки стереотипам, съедобные лесные грибы не нуждаются ни в долгом замачивании, ни в предварительной варке. Так они лишь впитают воду, станут мягкими, потеряют текстуру. Достаточно очистить их от травинок и земли, быстро промыть под водой. Продукт готов для жарки.

Важно! Этот совет работает только с абсолютно безопасными грибами. Если вы собираете условно-съедобные растения, работать с ними нужно совсем иначе.

Сортируем грибы

Если улов был обильным, стоит отделить пластинчатые грибы (опята, лисички) от трубчатых (боровиков, подберезовиков). Пожарьте их отдельно, а затем при желании смешайте.

Жарим грибы

Подготовьте сковородку: она должна быть широкой с толстым дном, хорошо удерживающим температуру. Раскалите посуду, затем налейте немного растительного или положите сливочного масла. Настоящие любители грибов советуют жарить их на подсолнечном масле, а сливочное добавлять в самом конце, чтобы у блюда появился более нежный вкус и аромат.

Выкладывайте грибы на раскаленную сковороду так, чтобы они лежали в один слой. Иначе они слишком охладят масла и будут не жариться, а вариться в собственном соку. Можно поставить на плиту сразу несколько сковородок, чтобы обжаривать ваши лисички и белые быстрее.

На приготовление трубчатых грибов понадобится больше времени, чем на пластичные, но среднее время — около 30—40 минут. Когда лишняя влага уйдет, а грибы станут золотистыми, добавьте в сковородку соль, перец, мелко нарезанный лук.

Можно сдобрить блюдо чесноком, оно станет пикантнее, а уже после включения огня добавьте кусочек сливочного масла.