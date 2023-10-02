3 лимонада, которые помогут продлить лето
Если у вас есть ощущение, что осень стремительно вступает в свои права, а лета как будто и не было, есть один хороший способ напомнить себе о беззаботных солнечных днях - выпить стаканчик вкусного освежающего лимонада!
Приготовить можно самостоятельно, а можно купить готовый напиток со вкусом детства.
Делимся рецептами домашних лимонадов.
Арбузный
- арбуз - 200 г.,
- базилик - 20 г.,
- лимон - 30 г.,
- сахар - 20 г.,
- вода без газа или с газом - 300 мл.
Как готовить: арбуз нарезать шариками ложкой для мороженого. Базилик очистить от веточек, промыть. Лимон нарезать дольками. В графин добавить арбуз, лимон и базилик, сахар и залить все водой. Аккуратно перемешать.
Огуречный лимонад
Ингредиенты:
- огуречный фреш - 40 мл.,
- лимонный фреш - 25 мл.,
- сахарный сироп - 20 мл.,
- содовая - 150 мл.,
- веточки тимьяна
Как готовить: все ингредиенты, кроме содовой, залить в шейкер, взбить со льдом, перелить в бокал и залить содовой. Украсить слайсом огурца и веточкой тимьяна.
Облепихово-имбирный лимонад
Ингредиенты:
- облепиховое варенье - 25 мл.,
- сок имбиря - 15 мл,
- сок лимона - 25 мл.,
- остывший чай Earl Grey - 150 мл.,
- лед
Как готовить: выжмите сок из лимона (чтобы выжать сок из имбиря, натрите его на терке и процедите мякоть через марлю), смешайте все ингредиенты, перелейте в бокал со льдом.
Если выбирать готовые лимонады, рекомендуем отдавать предпочтение напиткам, на упаковке которых указано, что они произведены по ГОСТу. Это означает, что в составе практически нет консервантов, а значит напиток будет не только вкусным, но и безопасным для организма.
Во-вторых, обратите внимание на наличие в составе напитка подсластителей. Большинство из них еще вреднее, чем сахар, поэтому выбирайте тот лимонад, в котором меньше сомнительных добавок. Лучше выбрать тот, на этикетке которого значится просто сахар.