3 лимонада, которые помогут продлить лето

Если у вас есть ощущение, что осень стремительно вступает в свои права, а лета как будто и не было, есть один хороший способ напомнить себе о беззаботных солнечных днях - выпить стаканчик вкусного освежающего лимонада!

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Приготовить можно самостоятельно, а можно купить готовый напиток со вкусом детства.

Делимся рецептами домашних лимонадов.

Арбузный

арбуз - 200 г.,

базилик - 20 г.,

лимон - 30 г.,

сахар - 20 г.,

вода без газа или с газом - 300 мл. Ингредиенты:

Как готовить: арбуз нарезать шариками ложкой для мороженого. Базилик очистить от веточек, промыть. Лимон нарезать дольками. В графин добавить арбуз, лимон и базилик, сахар и залить все водой. Аккуратно перемешать.

Огуречный лимонад

Ингредиенты:

огуречный фреш - 40 мл.,

лимонный фреш - 25 мл.,

сахарный сироп - 20 мл.,

содовая - 150 мл.,

веточки тимьяна

Как готовить: все ингредиенты, кроме содовой, залить в шейкер, взбить со льдом, перелить в бокал и залить содовой. Украсить слайсом огурца и веточкой тимьяна.

Облепихово-имбирный лимонад

Ингредиенты:

облепиховое варенье - 25 мл.,

сок имбиря - 15 мл,

сок лимона - 25 мл.,

остывший чай Earl Grey - 150 мл.,

лед

Как готовить: выжмите сок из лимона (чтобы выжать сок из имбиря, натрите его на терке и процедите мякоть через марлю), смешайте все ингредиенты, перелейте в бокал со льдом.

Если выбирать готовые лимонады, рекомендуем отдавать предпочтение напиткам, на упаковке которых указано, что они произведены по ГОСТу. Это означает, что в составе практически нет консервантов, а значит напиток будет не только вкусным, но и безопасным для организма.