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3 лимонада, которые помогут продлить лето

Если у вас есть ощущение, что осень стремительно вступает в свои права, а лета как будто и не было, есть один хороший способ напомнить себе о беззаботных солнечных днях - выпить стаканчик вкусного освежающего лимонада!

3 лимонада, которые помогут продлить лето
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Приготовить можно самостоятельно, а можно купить готовый напиток со вкусом детства.

Делимся рецептами домашних лимонадов.

Арбузный

Ингредиенты:
  • арбуз - 200 г.,
  • базилик - 20 г.,
  • лимон - 30 г.,
  • сахар - 20 г.,
  • вода без газа или с газом - 300 мл.

Как готовить: арбуз нарезать шариками ложкой для мороженого. Базилик очистить от веточек, промыть. Лимон нарезать дольками. В графин добавить арбуз, лимон и базилик, сахар и залить все водой. Аккуратно перемешать.

Огуречный лимонад

Ингредиенты:

  • огуречный фреш - 40 мл.,
  • лимонный фреш - 25 мл.,
  • сахарный сироп - 20 мл.,
  • содовая - 150 мл.,
  • веточки тимьяна

Как готовить: все ингредиенты, кроме содовой, залить в шейкер, взбить со льдом, перелить в бокал и залить содовой. Украсить слайсом огурца и веточкой тимьяна.

Облепихово-имбирный лимонад

Ингредиенты:

  • облепиховое варенье - 25 мл.,
  • сок имбиря - 15 мл,
  • сок лимона - 25 мл.,
  • остывший чай Earl Grey - 150 мл.,
  • лед

Как готовить: выжмите сок из лимона (чтобы выжать сок из имбиря, натрите его на терке и процедите мякоть через марлю), смешайте все ингредиенты, перелейте в бокал со льдом.

Если выбирать готовые лимонады, рекомендуем отдавать предпочтение напиткам, на упаковке которых указано, что они произведены по ГОСТу. Это означает, что в составе практически нет консервантов, а значит напиток будет не только вкусным, но и безопасным для организма.

Во-вторых, обратите внимание на наличие в составе напитка подсластителей. Большинство из них еще вреднее, чем сахар, поэтому выбирайте тот лимонад, в котором меньше сомнительных добавок. Лучше выбрать тот, на этикетке которого значится просто сахар.