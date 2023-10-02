Диетолог рассказала о пользе болгарского перца

Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала о пользе болгарского перца. В частности, она отметила его низкокалорийность и высокое содержание витамина С.

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В беседе с Life.ru эксперт напомнила, что в болгарском перце содержится много витаминов А, В6, В9, Е и Р, а также воды и клетчатки.

По словам Гридиной, овощ положительно влияет на работу нервной системы и ЖКТ.

Вместе с тем, добавила диетолог, болгарский перец противопоказан пациентам с аллергией, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями ЖКТ.

Со своей стороны, старший научный сотрудник Саратовского медицинского научного центра гигиены Юлия Алёшина рассказала о пользе шиповника, передаёт издание «Вести Подмосковья». Плоды содержат изофлавоноиды, рутин, дубильные вещества, витамины С, В2, В6, В1, А, Е, РР и ряд других.