Эндокринолог назвала худший продукт для сосудов

Принято считать, что хуже всего жить хорошо сосудам мешает жирное жареное мясо. Однако, по словам эндокринолога, самым главным врагом надо считать сахар. А ведь многие выбирают на "здоровый завтрак" ароматизированные йогурты, которые содержат большое количество сахара. По своей сути он считается таким же лакомством, как мороженое или пирожное.