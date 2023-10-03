$98.48+1.06103.87+0.70

Эндокринолог назвала худший продукт для сосудов

Принято считать, что хуже всего жить хорошо сосудам мешает жирное жареное мясо. Однако, по словам эндокринолога, самым главным врагом надо считать сахар. А ведь многие выбирают на "здоровый завтрак" ароматизированные йогурты, которые содержат большое количество сахара. По своей сути он считается таким же лакомством, как мороженое или пирожное.

Эндокринолог назвала худший продукт для сосудов
© СОВА

Все дело в том, что регулярное потребление сахара ведет к набору веса. Потом его сложно сбросить и начинаются различные проблемы. От развития атеросклероза до появления опасных патологий сосудов, пишет "Российская газета".