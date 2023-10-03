Рецепт за 5 минут: малосольные огурцы
Малосольные огурцы – излюбленная закуска россиян и не только. Но многие убеждены в том, что самостоятельная засолка огурцов – это долгий и трудоемкий процесс.
Однако на самом деле малосольные огурцы можно готовить по-разному. И при желании изготовить такую закуску можно всего за пять минут.
Вкус у таких малосольных огурчиков отменный. Приготовив их однажды, вы наверняка захотите сделать это вновь и поделиться рецептом с друзьями.
Подробнее о том, как приготовить малосольные огурцы на скорую руку, читайте в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Огурцы – 400 г;
- Соль – 10 г;
- Петрушка – 10 г;
- Укроп – 10 г;
- Базилик – 10 г;
- Чеснок – 10 г;
Приготовление
1. Свежие огурцы хорошо промойте и нарежьте их кусочками толщиной 1-1,5 см;
2. Сложите огурцы в плотный пластиковый пакет. Лучше всего использовать полиэтиленовый пакет с zip-застежкой, она облегчит процесс приготовления. Если пакета с zip-застежкой нет, подойдет обычный полиэтиленовый пакет, который можно завязать на узел.
3. Посыпьте огурцы в пакете солью;
4. Мелко нарежьте зелень и чеснок, добавьте в пакет к огурцам.
5. Плотно закройте или завяжите пакет, а затем сильно потрясите его. Уже через несколько минут малосольные огурцы будут готовы, но если вам хочется, чтобы огурцы были более соленые, вы можете подержать огурцы в рассоле подольше.
6. Отправьте огурцы в пакете в холодильник на один час.
Готово! Приятного аппетита!
Важно знать
Малосольные огурцы – отличная закуска, которая скрасит любой ужин. Однако медики настоятельно рекомендуют отказаться от такой закуски пациентам, у которых есть проблемы с почками, желчным пузырем, печенью, а также тем, кто страдает от скачков давления.