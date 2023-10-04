Эксперт объяснил, как правильно выбирать яблоки

Определить созревшие яблоки можно по запаху. Так, если фрукты имеют хороший "яблочный" аромат, то они спелые, а если запах больше травянистый, то нет, объяснил в беседе с Tsargrad.tv биолог и агроном Михаил Воробьев.

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Незрелые плоды еще могут доспеть, но вкус у них будет уже не такой насыщенный, как если бы они созрели на дереве, считает Воробьев.

Он также добавил, что яблоки, которые планируется хранить зимой, дополнительно обрабатывают воском, который замедляет испарение и дыхание.

"Благодаря такой обработке яблоки хранятся дольше. Поэтому зимние яблоки перед употреблением рекомендуется почистить", – посоветовал эксперт.

Что касается химической обработки фруктов, то, по словам Воробьева, ее проводят обычно на этапе выращивания плодов.