Названы самые полезные супы

С наступлением холодного сезона на столах россиян все чаще появляются супы. Эндокринолог Ольга Рождественская объяснила, какие из них являются наиболее полезными для организма.

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По ее словам, огромной пользой обладает костный бульон, улучшающий состояние соединительной ткани, то есть кожи, волос и суставов. Также костный бульон обволакивает слизистую желудочно-кишечного тракта, обладает противовоспалительным действием.

Врач также посоветовала чаще готовить рыбные супы.

— Ведь рыба — это омега-3, а жирные сорта — еще и витамин D. Такие супы влияют и на иммунитет, и на ЖКТ, — пояснила врач в комментарии Pravda.ru.

Также организму принесет пользу грибной суп, который богат белком.

При этом молочные и куриные супы не очень полезны для здоровья. Так, из-за молочных блюд может начать прогрессировать жировая болезнь печени. Куриный суп быстро переваривается и подходит только в качестве теплого питья.

Рождественская порекомендовала есть супы два-три раза в неделю в холодное время года.