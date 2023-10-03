Названы самые полезные супы
С наступлением холодного сезона на столах россиян все чаще появляются супы. Эндокринолог Ольга Рождественская объяснила, какие из них являются наиболее полезными для организма.
По ее словам, огромной пользой обладает костный бульон, улучшающий состояние соединительной ткани, то есть кожи, волос и суставов. Также костный бульон обволакивает слизистую желудочно-кишечного тракта, обладает противовоспалительным действием.
Врач также посоветовала чаще готовить рыбные супы.
— Ведь рыба — это омега-3, а жирные сорта — еще и витамин D. Такие супы влияют и на иммунитет, и на ЖКТ, — пояснила врач в комментарии Pravda.ru.
Также организму принесет пользу грибной суп, который богат белком.
При этом молочные и куриные супы не очень полезны для здоровья. Так, из-за молочных блюд может начать прогрессировать жировая болезнь печени. Куриный суп быстро переваривается и подходит только в качестве теплого питья.
Рождественская порекомендовала есть супы два-три раза в неделю в холодное время года.
Пожилым людям стоит отказаться от грибного супа, солянки и окрошки. Об этом заявила врач превентивной медицины и блогер Мадина Мусичова.