Диетолог назвала смертельную для человека дозу перца

Диетолог Мансурова назвала смертельную для человека дозу перца
Острота перца зависит от вещества под названием капсаицин. Оно содержится в белом пористом слое внутри продукта. О смертельной дозе этого плода рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова.
В малых количествах перец полезен для человека. Этот плод помогает сбросить вес и стимулирует работу метаболизма. Однако стоит вводить его в рацион постепенно, чтобы организм успел адаптироваться.
Во время поедания перца возникают болевые ощущения, и организм вырабатывает гормон радости эндорфин, чтобы заглушить боль. Этот гормон способен снизить болевые ощущения, рассказывает Мансурова.
В среднем можно съедать 1,5 мг чистого капсаицина в сутки. Максимально допустимая доза составляет 200 мг в сутки. А смертельная доза – 6000 мг в сутки. При этом важно, чтобы у человека не было хронических заболеваний, при которых риск смерти увеличивается, передает Life.