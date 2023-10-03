Диетолог назвала смертельную для человека дозу перца

Острота перца зависит от вещества под названием капсаицин. Оно содержится в белом пористом слое внутри продукта. О смертельной дозе этого плода рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова.

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В малых количествах перец полезен для человека. Этот плод помогает сбросить вес и стимулирует работу метаболизма. Однако стоит вводить его в рацион постепенно, чтобы организм успел адаптироваться.

Во время поедания перца возникают болевые ощущения, и организм вырабатывает гормон радости эндорфин, чтобы заглушить боль. Этот гормон способен снизить болевые ощущения, рассказывает Мансурова.