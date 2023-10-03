Не просто шарлотка: самые аппетитные пироги с яблоками

Оригинальная выпечка понравится всей семье.

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Осень пахнет опавшей листвой, дождями и, конечно, яблочными пирогами. Сложно даже вообразить более уютное блюдо. Тем более, компоненты для этой выпечки самые простые, а на приготовление уйдет совсем немного времени.

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Пирог «Три стакана»

Этот десерт некоторые называют «болгарским», хотя к Болгарии он никакого отношения не имеет. Зато российские хозяйки простой вариант шарлотки просто обожают.

Для пирога даже теста не потребуется. Просто смешайте в миске по стакану сахара, муки и манки, добавьте пакетик разрыхлителя.

Яблоки (около полутора килограммов) натрите на крупной терке.

Выкладывайте в форму слой сухой смеси, затем слой яблок, повторяйте. Последним слоем должна быть сухая смесь.

На нее положите кусочки сливочного масла и отправляйте пирог в духовку на час. Подавать его лучше остывшим.

Пирог с манкой, яблоками и маком

У этого десерта невесомая, легкая текстура, потрясающий аромат и вкус, который нравится и взрослым, и детям.

Для начала вылейте в миску два стакана кефира, добавьте 150 грамм сахара, 200 граммов манки. Взбейте смесь вилкой и оставьте на полчаса, чтобы крупа набухла.

После этого введите в тесто 4 яйца, снова взбейте, добавьте пакетик разрыхлителя, очищенные и натертые на крупную терку яблоки и столовую ложку мака.

Форму смажьте маслом, вылейте тесто и отправляйте в духовку на 40—50 минут при температуре 200 градусов.

Яблочный пирог со сметанным кремом

Разотрите масло и 75 г сахара. Введите яйца и взбейте миксером. Добавьте соду, гашенную уксусом, муку и замесите тесто. Небольшой кусочек теста отложите для украшения пирога.

Смажьте маслом форму диаметром 27 см. Руками распределите тесто по дну и бортикам формы.

Очистите яблоки от кожуры и семечек и нарежьте тонкими дольками. Выложите их на тесто по кругу.

Тонко раскатайте оставшееся тесто, нарежьте длинными полосками и сделайте на яблоках плетёнку.

Выпекайте пирог 30–35 минут при температуре 180 °C.

Взбейте сметану и оставшийся сахар и полейте этой заливкой горячий пирог.

Яблочный пирог с рикоттой и шоколадом

Это изысканный десерт, который точно никого не оставит равнодушным. Правда, придется немного повозиться.

Для начала очистите яблоки и нарежьте кубиками, сбрызните соком лимона, засыпьте сахаром и добавьте 3 столовые ложки панировочных сухарей. Перемешайте и оставьте смесь.

Разотрите 200 граммов рикотты и 180 граммов сахара, добавьте 3 яйца и хорошо взбейте смесь, затем влейте в нее 50 мл растительного масла.

Смешайте 220 граммов муки и 16 граммов быстрых дрожжей, введите сухие ингредиенты в смесь, а затем отправляйте туда же яблоки и натертый горький шоколад.

Смажьте маслом форму диаметром 25 см. Выложите тесто в форму и разровняйте.