Не просто шарлотка: самые аппетитные пироги с яблоками
Оригинальная выпечка понравится всей семье.
Осень пахнет опавшей листвой, дождями и, конечно, яблочными пирогами. Сложно даже вообразить более уютное блюдо. Тем более, компоненты для этой выпечки самые простые, а на приготовление уйдет совсем немного времени.
Пирог «Три стакана»
Этот десерт некоторые называют «болгарским», хотя к Болгарии он никакого отношения не имеет. Зато российские хозяйки простой вариант шарлотки просто обожают.
Для пирога даже теста не потребуется. Просто смешайте в миске по стакану сахара, муки и манки, добавьте пакетик разрыхлителя.
Яблоки (около полутора килограммов) натрите на крупной терке.
Выкладывайте в форму слой сухой смеси, затем слой яблок, повторяйте. Последним слоем должна быть сухая смесь.
На нее положите кусочки сливочного масла и отправляйте пирог в духовку на час. Подавать его лучше остывшим.
Пирог с манкой, яблоками и маком
У этого десерта невесомая, легкая текстура, потрясающий аромат и вкус, который нравится и взрослым, и детям.
Для начала вылейте в миску два стакана кефира, добавьте 150 грамм сахара, 200 граммов манки. Взбейте смесь вилкой и оставьте на полчаса, чтобы крупа набухла.
После этого введите в тесто 4 яйца, снова взбейте, добавьте пакетик разрыхлителя, очищенные и натертые на крупную терку яблоки и столовую ложку мака.
Форму смажьте маслом, вылейте тесто и отправляйте в духовку на 40—50 минут при температуре 200 градусов.
Яблочный пирог со сметанным кремом
Разотрите масло и 75 г сахара. Введите яйца и взбейте миксером. Добавьте соду, гашенную уксусом, муку и замесите тесто. Небольшой кусочек теста отложите для украшения пирога.
Смажьте маслом форму диаметром 27 см. Руками распределите тесто по дну и бортикам формы.
Очистите яблоки от кожуры и семечек и нарежьте тонкими дольками. Выложите их на тесто по кругу.
Тонко раскатайте оставшееся тесто, нарежьте длинными полосками и сделайте на яблоках плетёнку.
Выпекайте пирог 30–35 минут при температуре 180 °C.
Взбейте сметану и оставшийся сахар и полейте этой заливкой горячий пирог.
Яблочный пирог с рикоттой и шоколадом
Это изысканный десерт, который точно никого не оставит равнодушным. Правда, придется немного повозиться.
Для начала очистите яблоки и нарежьте кубиками, сбрызните соком лимона, засыпьте сахаром и добавьте 3 столовые ложки панировочных сухарей. Перемешайте и оставьте смесь.
Разотрите 200 граммов рикотты и 180 граммов сахара, добавьте 3 яйца и хорошо взбейте смесь, затем влейте в нее 50 мл растительного масла.
Смешайте 220 граммов муки и 16 граммов быстрых дрожжей, введите сухие ингредиенты в смесь, а затем отправляйте туда же яблоки и натертый горький шоколад.
Смажьте маслом форму диаметром 25 см. Выложите тесто в форму и разровняйте.
Выпекайте пирог 35–40 минут при температуре 180 °C. Перед подачей посыпьте его сахарной пудрой.