Какие грибы нужно включить в рацион

Грибы используются кулинарами в самых разнообразных блюдах. Кроме того, они обладают целебными свойствами и содержат множество витаминов.

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Эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали о самых полезных грибах, а также о том, какие из них не нужно употреблять детям, беременным женщинам и пожилым людям, а также с чем их нельзя сочетать.

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Самые полезные грибы

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, основная ценность грибов — это их пищевые волокна. Они поддерживают микрофлору кишечника, а также содержат в себе пребиотики. При этом белка в них, вопреки распространенному мнению, совсем мало.

— Я рекомендую употреблять в пищу такие грибы, как шампиньоны и шиитаке. Последние исследования показали, что в них есть гликозиды (органические вещества), которые обладают противовоспалительным свойством и могут сдерживать процессы старения, — сообщил доктор.

При этом специалист подчеркнул, что грибы не стоит есть каждый день, поскольку они тяжело перевариваются в желудке. К тому же многие из них, особенно старые или по-особому выращенные, содержат токсические вещества, которые порой сложно вывести даже при длительном кипячении и вымачивании. Такими грибами можно отравиться.

Врач-терапевт Надежда Чернышова в свою очередь заявила, что практически все съедобные грибы обладают полезными свойствами.

— Лично я предпочитаю подберезовики, белые грибы и подосиновики. Они не требуют большой кулинарной обработки — достаточно их обжарить или отварить, — рассказала эксперт.

Она добавила, что грибы — это также лучший вариант для тех, кто хочет похудеть, поскольку в них не очень много калорий.

Кому лучше отказаться от грибов

Пожилым людям стоит отказаться от соленых и маринованных грибов, отметил Гинзбург. В них достаточно много соли, которая вредна для организма. Что касается детей и беременных женщин, то им рекомендуется вообще воздержаться от употребления грибов по причине того, что их пищеварительная система еще не сформировалась.

— У беременных женщин, как правило, повышается риск возникновения аллергии на многие продукты, в том числе и на грибы. До рождения ребенка я бы точно не советовал включать их в свой рацион, зачем рисковать? — сказал доктор.

Кроме того, категорически нельзя есть грибы тем, у кого панкреатит или гастрит.

Что не стоит сочетать с грибами

Грибы хорошо сочетаются с картошкой, гречкой и рисом, также их можно добавить к мясу, отметила Чернышова.