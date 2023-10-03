Ученые рассказали о пользе чая при борьбе с диабетом

Употребление черного чая снижает риск возникновения сахарного диабета. К такому выводу пришли ученые из университета Аделаиды в Австралии.

© ФедералПресс

Ежедневное употребление черного чая поможет в борьбе с преддиабетом (состоянием, предшествующим диабету) и диабетом второго типа, выяснили авторы эксперимента.

Исследователи взяли 1923 человека от 20 до 80 лет. У 436 человек ранее диагностировали диабет, у 352 – преддиабет. Остальные 1135 человек имели нормальный уровень глюкозы в крови. Испытуемые поделились тем, насколько часто они пьют чай и какой именно сорт предпочитают.

Ученые взяли анализы у людей и выяснили, что риск преддиабета снижается на 15 %, если пить чай. Риск диабета второго типа также снижается, но уже на 28 %. Наиболее эффективным оказался черный чай, передает «Газета.ру».