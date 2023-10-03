5 продуктов, укрепляющих иммунитет

Обратите внимание на эти продукты — они помогут уберечься от сезонных простуд.

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Здоровье осенью во многом зависит и от правильного сезонного питания. Да, если в октябре питаться по-летнему, это будет помехой иммунитету, борющемуся с ОРВИ!

На какие продукты обратить внимание осенью? Сегодня — сезонный ТОП-5!

Картофель

Да, именно картофель нового сезона сейчас будет очень уместен в детском питании. Ведь осенью на смену свежим овощам приходят термообработанные — в виде ароматных горячих супов и рагу.

Сочетайте картофель с кабачками, фасолью, тыквой, луком и чесноком, а также свеклой – это настоящий витаминный коктейль!

Квашенная капуста

Натуральный «бабушкин» способ поддержать пищеварительную систему в такой потенциально опасный период, когда все мы «обмениваемся» своими бактериями в замкнутых пространствах: на работе, в образовательных учреждениях, магазинах...

Кисломолочные продукты

Йогурты, ряженка, кефиры поддержат микрофлору кишечника — она, в свою очередь, напрямую влияет на иммунную систему. К тому же, благодаря высокой энергетической ценности, эти продукты обладают согревающим эффектом, да и чувство насыщения после их употребления довольно длительное. Тем, кто не очень любит вкус обычного кефира или творога, не возбраняется добавлять в него варенье, мёд или сахар.

Мясо

Если летом все мы становимся немного вегетарианцами, то с приходом холодного времени на передний план вновь выходят белок и полезные жиры. Защитной системе организма нужны хорошее мясо, сытные бульоны, жирная рыба и масла. Важно помнить о том, что мясо/рыба (в виде самостоятельного блюда или бульона/супа на их основе) должны присутствовать в рационе не реже, чем дважды в неделю — только так можно извлечь максимум пользы из белковой пищи.

Сухофрукты