Чем полезен цукини для организма

Диетолог Наталия Гридина рассказала о пользе цукини для организма. Однако врач также предупредила, что этот овощ может негативно сказаться на здоровье некоторых россиян.

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«Цукини богат калием, кальцием, натрием, магнием, фосфором и железом, а ещё большим количеством витаминов. Среди них – А, С, Е, РР и группа В», – рассказала специалист.

Наталья Гридина добавила, что в этом овоще содержится еще пектин, который будет хорошим помощником при похудении.

Из особенностей этого кабачка диетолог отметила, что его можно есть как сырым, так и приготовленным, при этом витамины и минералы не разрушаются во время жарки или выпекания.