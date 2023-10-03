Кому нельзя есть облепиху

У облепихи масса полезных свойств. Что и говорить про ягоду, которая растёт на дереве, кора которого содержит гормон счастья серотонин. Тем не менее, как и у любого природного «лекарства», у неё есть свои противопоказания.

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О том, кому нельзя облепиху, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Красноярску.

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Почему нельзя облепиху, если порезался

Дело в том, что облепиха может усиливать действие препаратов, которые снижают давление и разжижают кровь, рассказали в ведомстве изданию «МК в Красноярске».

Если поесть облепихи или выпить облепиховый чай, кровяное давление может опуститься так низко, что замедлится свёртываемость крови. Вот почему ягоду не рекомендуют людям с порезами или глубокими травмами.

Облепиха: другие противопоказания

У облепихи есть ещё ряд противопоказаний. Ягоду нельзя тем, кто страдает некоторыми заболеваниями. Вот они:

сахарный диабет;

мочекаменная болезнь;

острый холецистит и панкреатит;

язва желудка и двенадцатиперстной кишки;

острые воспаления печени и мочевого пузыря;

склонность к расстройствам желудка.

Чем полезна облепиха

Такие противопоказания не отменяют всей пользы этой ярко-жёлтой ягоды. Во-первых, конечно, в ней полно витаминов — А, С, В, Н, Е, РР и К. Отсюда вытекает другое полезное свойство облепихи — она укрепляет иммунитет.

Облепиха полезна для нервной системы, отметили в Роспотребнадзоре. Так что тем, кто часто тревожится и переживает, хорошо бы почаще баловать себя облепиховым чаем.

А ещё облепиха ускоряет заживление повреждённых тканей организма. Так что она пригодится, чтобы ускорить лечение лишая, обморожений, ожогов и язв.

Облепиховое масло: в чём польза

Масло может быть полезным для здоровья, особенно в умеренных дозах и без тепловой обработки. Правда, среди полезных масел в основном упоминают оливковое, льняное и подсолнечное. А вот про облепиховое забывают — и очень зря.

В облепиховом масле 8 витаминов, 24 минерала и 18 аминокислот. И это несмотря на то, что по факту самой облепихи там мало — за основу берётся другой вид масла, например подсолнечное или миндальное.

Вот только несколько из массы его полезных свойств (обо всех читайте тут ):

нормализует кислотность в желудке, помогает работе поджелудочной железы и кишечника, улучшает липидный обмен в печени;

укрепляет стенки сосудов, снижает холестерин;

останавливает воспаление;

помогает восстанавливать гормональный баланс и работу половых органов у женщин;

полезно для кожи: убирает морщинки и пигментные пятна, шелушение, стянутость, сухость и угри, заживляет трещинки.