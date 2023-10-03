Врач развеял миф об обволакивающих свойствах овсянки

Про полезные свойства овсяной каши слышал, наверное, каждый. Одно из главных — эта каша обволакивает слизистую, помогая от боли в желудке. На самом деле овсяная каша действительно полезна для желудка, но по другой причине. Об этом рассказал Doctorpiter.