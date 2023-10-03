Врач развеял миф об обволакивающих свойствах овсянки

Врач считает, что не следует преувеличивать целебные свойства овсянки
Про полезные свойства овсяной каши слышал, наверное, каждый. Одно из главных — эта каша обволакивает слизистую, помогая от боли в желудке. На самом деле овсяная каша действительно полезна для желудка, но по другой причине. Об этом рассказал Doctorpiter.
«Единственное полезное свойство овсянки в отношении желудка, как и у любой другой каши, которая „помогает“, — это консистенция. Каша мягкая и жидкая. Она не лечит желудок, а снижает на него нагрузку», — объяснил в своем телеграм-канале врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
Однако, одной только кашей желудок не вылечишь. Если в желудке начались какие-то проблемы, надо их лечить еще и лекарствами.