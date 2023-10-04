Как и сколько времени варить чечевицу

Чечевица — зернобобовая культура, которую употребляют в пищу и используют в качестве корма для скота.

© Lenta.ru

Из чечевицы можно приготовить вкусные, а главное, полезные блюда — этот продукт сам по себе содержит большое количество питательных веществ.

Видео дня

«Лента.ру» пообщалась с диетологом, чтобы выяснить, в чем разница между сортами чечевицы и правда ли, что она помогает похудеть, а также публикует рецепты простых и вкусных чечевичных блюд.

Где растет чечевица?

Люди употребляли в пищу чечевицу с древних времен — жители Древнего Египта делали из нее лепешки и пекли хлеб, который клали в могилы умершим. Из Египта продукт перекочевал в Грецию, где ее каждый день употребляли в пищу обычные жители, позже она попала и в Европу.

В Россию чечевица попала только в XII веке.

Возможно, своим названием продукт обязан слову «сочный» — от него произошло слово «сочевица», которое позже трансформировалось в современное название этой зернобобовой культуры. Сейчас чечевица культивируется на плантациях во многих странах мира, при этом в Центральной Европе ее выращивание не пользуется популярностью.

Lenta.ru

Где находятся крупнейшие чечевичные плантации?

Индия;

Канада;

Иран;

Турция;

Непал.

Виды чечевицы

Диетолог Татьяна Филиппова в беседе с «Лентой.ру» рассказывает, что чаще всего встречаются четыре разновидности чечевицы — зеленая, красная, белая и черная.

Зеленая чечевица обладает нежным вкусом и быстро варится. В ней содержится больше всего белка и кальция.

Красная чечевица имеет сладковатый вкус и более мягкую текстуру по сравнению с зеленой чечевицей. Она хорошо подходит для супов, рагу, отмечает Филиппова.

Белая чечевица практически нейтральна на вкус и имеет плотную текстуру, часто используется в салатах, гарнирах и кашах.

Черная чечевица содержит большое количество витамина Е и цинка, она сладковатая на вкус. Диетолог отмечает, что чаще всего черная чечевица используется в индийской кухне.

Польза чечевицы

Чечевица — один из главных источников растительного белка. По словам диетолога, ее употребление будет особенно полезным для людей, которые не едят мясо и другие продукты, содержащие животный белок. Такого же мнения придерживается и нутрициолог Елена Свиридова — она советует употреблять чечевичный суп, чтобы не тратить деньги на мясо или рыбу.

Lenta.ru

Какие еще полезные вещества содержит чечевица:

клетчатку;

витамины группы B (B1 — тиамин, B2 — рибофлавин, B3 — ниацин и B9 — фолиевую кислоту);

железо;

антиоксиданты;

полезные микроэлементы (кальций, калий, магний, фосфор);

жирные кислоты омега-3 и омега-6.

Чечевица богата белками и полезными веществами, поэтому ее употребление благотворно влияет на организм, уверена врач-диетолог Татьяна Филиппова. «Чечевица улучшает работу кишечника и способствует нормализации уровня холестерина. Ее регулярное употребление снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза», — рассказывает она.

30% дневной нормы клетчатки содержит одна порция чечевицы

Исследования уровень сахара в крови — поэтому этот продукт рекомендуют употреблять в пищу людям с диабетом, а также проблемами с давлением.

По мнению Филипповой, чечевица будет полезна для всех возрастных групп.

Чечевицу можно и нужно включать в рацион и взрослым, и детям. Основное условие — хорошая переносимость этого продукта со стороны желудочно-кишечного тракта. И, конечно, отсутствие индивидуальных противопоказаний со стороны здоровья, — говорит Татьяна Филиппова

Эксперт не рекомендует людям с болезнями ЖКТ вводить в рацион чечевицу — это может привести к неприятным последствиям для организма. Такой же эффект возможен и при чрезмерном употреблении продукта.

Какие проблемы со здоровьем может вызвать чечевица?

затрудненная работа желудочно-кишечного тракта;

проблемы со стулом;

вздутие и боли в животе;

газообразование;

воспаление почек.

Диетолог Татьяна Филиппова обращает внимание, что негативно на здоровье скажется и потребление сырой чечевицы — в продукте содержатся токсичные вещества, которые можно нейтрализовать с помощью вымачивания.

Для лучшего усвоения и получения полезных свойств необходима термическая обработка чечевицы — варка, тушение, уверена диетолог Татьяна Филиппова

Помогает ли чечевица похудеть?

При похудении чечевица также будет отличным продуктом.

«Употребление чечевицы в дополнение к здоровому рациону может способствовать улучшению эффективности снижения веса», — рассказала Татьяна Филиппова.

Британский врач-диетолог Майкл Мосли также включил чечевицу в список продуктов, которые необходимо есть, чтобы похудеть. В топ полезной еды он также добавил шпинат, творог, греческий йогурт и сыр тофу.

Белок в чечевице легко усваивается организмом, поэтому ее можно есть в любое время суток. При этом чечевица считается достаточно калорийным продуктом — пищевая ценность 100 граммов чечевицы составляет всего 284 килокалории.

Чувство сытости наступает, даже если съесть небольшую порцию этой крупы — при этом продукт содержит много белка и полезных минералов.

25 граммов белка содержится в 100 граммах чечевицы

Обратите внимание, что употребление чечевицы поможет не только снизить вес, но и избавиться от целлюлита.

Lenta.ru

Как правильно приготовить чечевицу?

Самый простой способ приготовить этот продукт — варить чечевицу в кастрюле. Способ варки чечевицы будет примерно одинаковым для всех ее видов. Ключевое различие — время, которое потребуется для приготовления продукта.

Обратите внимание, что при варке чечевицы воды в кастрюле должно быть в два раза больше, чем самих бобовых.

Как варить зеленую чечевицу?

Замочите чечевицу перед варкой в прохладной воде. Оставьте ее на 1,5-2 часа, после чего слейте воду. После этого чечевицу необходимо промыть под холодной водой. Положите зеленую чечевицу в кастрюлю и залейте ее чистой водой. Не закрывайте кастрюлю крышкой.

Доведите чечевицу до кипения на сильном огне — после этого огонь нужно будет убавить.

Варите на медленном огне около 40 минут. Не забывайте помешивать чечевицу, чтобы она не прикипела ко дну кастрюли. При варке на поверхности воды будет образовываться пенка — снимите ее шумовкой или обычной ложкой.

40 минут варится зеленая чечевица

Как варить красную чечевицу?

Красную и желтую чечевицу не нужно замачивать перед варкой — эти виды бобовых хорошо развариваются сами по себе.

Промойте чечевицу под проточной водой. Положите промытую красную чечевицу в кастрюлю и залейте большим количеством воды. Доведите чечевицу до кипения на сильном огне. После этого уменьшите огонь и варите чечевицу до готовности — это займет 10-15 минут. За несколько минут до окончания варки посолите вареную чечевицу.

10-15 минут варится красная чечевица

Также можно варить чечевицу в мультиварке — для приготовления чечевицы таким способом потребуется около 45 минут.

Lenta.ru

С чем есть чечевицу?

Чечевицу можно употреблять как самостоятельное блюдо, она также станет отличным гарниром к мясу и рыбе, отмечает диетолог. Кроме того, эту крупу можно использовать как ингредиент в супах, салатах и кашах.

Рецепт чечевичного супа с луком и морковью

Ингредиенты для чечевичного супа:

чечевица — 200 граммов;

картофель — 3-4 штуки;

морковь — 1 штука;

лук репчатый — 1 штука;

чеснок — 2-3 зубчика;

томатная паста — 1 столовая ложка;

растительное масло — 2-3 столовых ложки;

зелень (петрушка, укроп) — по вкусу;

соль, перец черный молотый, другие специи — по вкусу.

Как приготовить чечевичный суп

Переберите чечевицу, промойте и замочите ее в холодной воде. Почистите картофель и морковь, нарежьте их кубиками. Мелко порубите лук и измельчите чеснок. Разогрейте растительное масло в кастрюле, обжаривайте нарезанный лук 2-3 минуты. Добавьте в кастрюлю морковь и чеснок, обжаривайте 5 минут. Добавьте в кастрюлю картофель, томатную пасту — обжаривайте смесь еще 5 минут. Влейте в кастрюлю 2 литра воды, посолите, поперчите и добавьте другие специи по вкусу. Промойте чечевицу под холодной проточной водой и добавьте ее в кастрюлю. Доведите будущий суп до кипения. Убавьте огонь и варите блюдо до готовности овощей и чечевицы — это займет примерно 40 минут. Готовое блюдо перед подачей на стол посыпьте мелко нарубленной зеленью.

Lenta.ru

Как правильно выбрать чечевицу в магазине?

Хорошая чечевица должна иметь однородный цвет, но не должна иметь видимых повреждений или пятен, рассказывает врач-диетолог. Также она должна выглядеть свежей и сухой, без признаков влаги. «При покупке в упаковке обязательно обращайте внимание на дату производства и срок годности», — советует Татьяна Филиппова.