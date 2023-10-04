Эксперт напомнила о правилах хранения соленых грибов

Как правильно хранить соленья.

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«Независимо от способа засолки грибы хранят в темном, прохладном и сухом месте. Рекомендуемая температура – около +6 °С, – рассказала собеседница VN.ru. – Более высокая температура приводит к закисанию грибов, а при низких температурах они становятся ломкими, мягкими и теряют вкусовые качества».

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Стерилизованные грибы допускается хранить при температуре от 0 до +15 °С и влажности воздуха не более 75%. Срок годности домашних заготовок – 6–12 месяцев.

При хранении соленых грибов, приготовленных по способу «без закатки», следует соблюдать дополнительное правило: постоянно контролировать, чтобы рассол закрывал поверхность грибов, продолжает Наталья Лучина. Некоторые источники рекомендуют периодически потряхивать или переворачивать грибы. Срок хранения таких грибов – от 6 до 8 месяцев.

«В идеале запасы нужно держать в погребе или сухом подвале. Можно использовать для этих целей и застекленный балкон, но в таком случае, чтобы грибы не померзли, их утепляют с помощью одеял. Если такой возможности нет, то соленые грибы в домашних условиях лучше всего в холодильнике», – говорит Наталья.

В пищу можно употреблять только те грибы, в безопасности которых вы уверены на 100%. Если видите плесень или посторонний нехарактерный запах или привкус, пробовать нельзя. Есть грибы запрещено и в том случае, если крышка на банке вздута. Такая трапеза может привести к летальному исходу, напоминает собеседница VN.ru.

Сроки хранения грибов после вскрытия банки минимальны – их желательно употребить в пищу в течение 1-3 дней. Хранится открытая банка только в холодильнике или при температуре 0+3°С.

Напомним, сохранность грибных банок напрямую зависит от стерильности и материала посуды. Если в емкость, где вы солите грибы, попадут бактерии, они испортятся даже при соблюдении всех необходимых условий, говорит Наталья Лучина.